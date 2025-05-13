El bombo de Manolo también se dejó oír en Lleida

Quizá no lo sepan, o probablemente no lo recuerden, pero a finales de los 70 y principios de los 80, la figura de Manolo, y su inseparable bombo, se hizo muy popular en el Camp d’Esports en cada enfrentamiento de Liga, en Tercera, Segunda B y en la Copa del Rey, por aquello de la proximidad geográfica entre Lleida y Huesca.

Vuelta al Camp d’Esports con los dos Manolos animando, en un clima de concordia, entre Lleida y Huesca.FONS PORTA /Arxiu fotogràfic IEI de la Diputació

Manolo Cáceres Artesero (San Carlos del Valle, 1949) acaba de fallecer en su casa de Moncófar (Castellón) donde residía en estos últimos años. Nacido en Ciudad Real y criado en Huesca, de espíritu inquieto, siempre tuvo debilidad por el fútbol desde su bar en la capital oscense, siguiendo al Huesca y también al Zaragoza por los campos de España animándolos a golpe de tambor.

Un primer plano de Manolo ‘el del bombo'.FONS GÓMEZ VIDAL/ IEI

En Lleida, donde también trabajó en la hostelería durante unos meses, llegó de la mano de otro Manolo, y su bombo, porque aquí también tuvimos el nuestro. No fallaron, juntos, ni un solo partido. En hermandad se pasaron el partido dándole a los mazos y animando en las gradas, a ambas aficiones tras la preceptiva vuelta al rectángulo de juego. Siempre de buen rollo y sin incidentes. Eran otros tiempos, sin duda. Al cabo de los años dio el salto a Valencia, y desde su local Tu Museo Deportivo, junto al estadio de Mestalla, alcanzó su máxima popularidad siguiendo a la selección española en sus compromisos internacionales. Hasta en diez mundiales estuvo presente como “jugador número 12” de La Roja.