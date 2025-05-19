Peret, un debut con acento leridano

Pedro Pubill Calaf (Mataró, 1935-Barcelona, 2014), conocido popularmente como Peret, es considerado como uno de los “padres” de la rumba catalana junto a Antonio González “El Pescaílla” y José María Valentí, “El Chacho”. Sin embargo, Peret fue el que alcanzó mayor repercusión mediática llegando incluso a representar a España en el festival de Eurovisión, en su edición de 1974 celebrada en Brighton (Inglaterra). Ganó Abba con su Waterloo y Peret, con su rumbita, Canta y sé feliz acabó en novena posición. El cine no fue ajeno al fenómeno del cantante de Mataró. Hasta en nueve ocasiones apareció su nombre en los créditos aunque en solo cuatro de ellas como protagonista, además de un documental, Peret, yo soy la rumba dedicada a su vida y que fue estrenada en Lleida dentro de la Mostra de Cinema Llatinoamericà, en el 2018, con un pase especial y al aire libre en la Mariola.

Instante de un descanso durante el rodaje en Lleida.FONS GóMEZ VIDAL/ARXIU IEI

Sin embargo, el debut de Peret se produjo en Los Tarantos, rodada parcialmente en Lleida, ciudad en la que el cantante tenía vínculos familiares. Peret aparece en un pequeño cameo en la película de Francisco Rovira Beleta como guitarrista en una pequeña fiesta en un bar del Raval barcelonés. Peret, en el 2012, volvió a ese local en el homenaje que La 2 de RTVE rindió a la película, con un documental, La mitad invisible, que se emitió antes del film, dirigido por José Carlos Ortega y en el que explicaba anécdotas del rodaje. Los Tarantos, versión flamenca del Romeo y Julieta de Shakespeare, se rodó parcialmente en Lleida, concretamente en el mercado de Pardinyes (donde ahora se alza la Llotja) protagonizado por Antonio Gades, Sara Lezana y la gran Carmen Amaya, en la que sería su última película, ya que fallecería poco después.

Un momento del rodaje en el antiguo mercado de Pardinyes.

Rovira Beleta volvería a estar nominado al Oscar, cuatro años después, con El amor brujo también con Antonio Gades. En Lleida se rodaron hasta 16 escenas entre el 4, 5 y 6 de marzo de 1963, y una de ellas es clave en la trama de la película en la que Carmen Amaya, como matriarca de los Tarantos, pide la mano, en nombre de su hijo, a Antonio Prieto, el líder de los Zorongos, clan rival. En los Oscar de ese año, como mejor película en lengua no inglesa, ganó la italiana Fellini ocho y medio de Federico Fellini. Sin duda, una tarea imposible.