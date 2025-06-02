Balaguer, el rey de la Tercera

Hasta el 2018, última actualización de los archivos de la Federación Española de Fútbol, un total de 1.676 equipos han militado en la Tercera División, que primero fue, como su nombre índica, la tercera categoría del fútbol español para pasar a ser, en 1977, la cuarta, con la creación de la Segunda B, y desde el 2021, con la Primera y Segunda RFEF, la quinta. El ranking lo encabeza el Real Murcia B con 68 temporadas. Sin embargo, por lo que a equipos leridanos se refiere, el rey de la Tercera no es el Lleida, en contra de lo que podría pensarse, sino el A.D. Balaguer, con 31 presencias desde su primer ascenso en la 56-57. El inquilino del Camp d’Esports, todavía bajo la denominación de Unión Deportiva Lérida, se queda con 22. También han militado en esa categoría el Tàrrega (14), Mollerussa ( 6), La Seu d’Urgell (2), y Oliana y Benavent, con una única participación.

Temporada 1990-91 ■ De pie: Andreu, Jaume, Josan, Viladegut, Emili Vicente, Baradat. Agachados: Juanjo tenorio, Javier Jorge, Goyo, Gil y Quini.JOAN BOVÉ

El Balaguer, fundado en 1916, logró su primer ascenso a Tercera en la campaña 56- 57 con Manuel Garreta como presidente y Enrique Giménez como técnico. Con puntuales descensos a Primera Regional, hizo de la Tercera categoría del fútbol nacional su hábitat natural. Su primera época dorada se produjo en la campaña 64- 65, con el leridano y ex internacional Josep Juncosa en el banquillo. Le disputó el título a la UD Lérida, que acabó ascendiendo tras aquella recordada promoción con el Calvo Sotelo de Andorra. Los de La Noguera acabaron quintos.

Temporada 1994-95 ■ De pie: Mora, Fontova, Andreu, Alberto, Ortiz, Jaume. Agachados: Josan, Gari, Juanjo Alias, Quini, Roberto Martínez, actual seleccionador de PortugalJoan Bové

Desde entonces, tres títulos como campeones de la categoría y tres play off de ascensos disputados. El que permanece inalterable es la disputada en la 90-91 con Josep María Gonzalvo en el banquillo. Cayó en última ronda con el Villarreal que, ahora mismo, es uno de los equipos más poderosos de la Primera División y con repetidas presencias en competiciones europeas. El Balaguer aguantó en Tercera hasta la campaña 2012-2013. Los aficionados recuerdan a presidentes como Catalino Tenorio, Arturo Ticó, Antonio Sabaté, Benito Moreno, Jordi Torres (el único que ha sido jugador, entrenador y presidente en la entidad), o Carles Galiano. Entrenadores como Paco Marfil, García Ramos, Elcacho, David Capdevila, Jordi Cortés, Emili Vicente, Juanjo Tenorio y una larga lista de jugadores. Pero también el haber ganado, en el 2001, con Viladegut de técnico, una Copa Catalunya al FC Barcelona de Luis Enrique, Xavi, De la Peña y compañía.