La Festa Major de Lleida del año 1936

Ahora que acaban de finalizar las Festes de Maig de este año conviene recordar que en las siguientes se conmemoran los ochenta años de la última Festa Major que Lleida pudo celebrar en paz, porque apenas dos meses después estallaría la Guerra Civil.

Todavía conocidas como “Fires i Festes de Primavera” tuvieron lugar entre el 9 y 17 de 1936, organizadas por la Comissió Permanent de Fires i Festes de Lleida presidida por el alcalde Antoni Vives, que había vuelto a la Paeria en febrero tras haber sido destituido por los hechos del 6 de octubre de 1934. En su ausencia llevaron el bastón de mando Josep Pujol, Joan Rovira Roure y Alfred Pereña.

Los ‘gegants’ y ‘capgrossos’ desfilando por la Rambla de Ferran.

Las de 1936 fueron unas fiestas de marcado carácter popular buscando, sobre todo, la participación ciudadana, destacando el desfile de gigantes y cabezudos por la Rambla de Ferran, encabezados por el Príncep Berenguer, Donya Violant, Donya Lionor, Don Jaume y Els Japonesos. También gozaron de afluencia de público las verbenas con la orquesta Gentlemen of Jazz, dirigida por Salvador Sanou; las Firetes en Boters (Rambla d’Aragón) e incluso una corrida de toros en la plaza ubicada en el actual Cappont.

Anuncios de la Festa Major de mayo de 1936.

Pero quien se llevó la palma ese año fue el Americain Cirque con la carpa instalada junto al Mercat de Sant Lluís, con los payasos Hermanos Díaz, la trapecista Rita de la Plaza y los leones de Martha La Corse. Y para rematar la jornada, nada mejor que ir a comer o cenar en el Baviera, el restaurante de moda en la calle Mayor, especializado en la paella valenciana, o tomar el vermut en el Café Suís o el Express Bar con su ensaladilla. Y por supuesto, llevarse a casa, los “becs” de la Dolceria Monrabà en la calle del Carmen.