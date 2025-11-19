Cambio de rumbo del histórico hotel Condes de Urgel de Lleida, que cambia de dueño

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Una empresa del ámbito patrimonial vinculada al Grupo Vall Companys ha adquirido el edificio del antiguo hotel Condes de Urgel, según ha podido saber este diario. Sus puertas se abrieron ayer tras su cierre definitivo en 2018, y dos operarios sacaban puertas y muebles fragmentados de madera del interior, que fueron depositando en un contenedor de voluminosos. Los nuevos titulares aún no han definido ningún proyecto para el edificio.

Situado al pie de la LL-11, en el final de la avenida de Barcelona, el inmueble se subastó el pasado abril a causa de la deuda de más de 4,7 millones de euros —más otros 1,4 de intereses y costas— que las antiguas sociedades propietarias tenían con el Banco de Crédito Social Cooperativo, del que Cajamar es su principal accionista. El edificio se valoró en 10,038 millones, la subasta quedó desierta y el inmueble pasó a ser propiedad del banco.

El histórico hotel, inaugurado en 1975, cuenta con diez plazas y ocupa una parcela de 4.016 m2 en la que hay 18.170 m2 construidos. Fue proyectado por el arquitecto Lluís Domènech y se convirtió en el primer hotel de cuatro estrellas de la ciudad, con 94 habitaciones. Su objetivo inicial era ampliar el establecimiento que había sido estrenado en 1960 a pocos metros, en la avenida de Les Garrigues, donde ahora se ubica la discoteca Mima.