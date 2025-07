AHORA MALIKIAN EN LA LLOTJA

Tortosa

Avenida de, 625005 Lleida​973 23 96 98: 6 de abril de 2025: 18.00 h: 1h 30m: Entrada general​En el Líbano no me consideraban suficiente “Libanés” porque era de origen Armenio, los Armenios no me consideraban suficiente “Armenio” porque había nacido en Líbano cuando me establecí en Europa no me consideraban “Europeo” porque no había nacido en Europa, me costó años estar en paz conmigolo que soy y aceptar ser el eterno “” y abrazar la riqueza de mi identidad multicultural.Esta experiencia se reflejó también en mi relación con la música. En cada concierto, al interpretar obras de, o al improvisar en estilos tan diversos como el jazz, el, el flamenco o el tango, etc etc etc la sensación de ser un “” se intensificaba. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, unen el cual no acababa de encajar.