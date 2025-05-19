OFERTA
LA CASA DELS ÀNGELS DEL MAG LARI
La Casa de los Ángeles
Calle Portal Nou, 3,
25334 Castellserà, Lleida
Información
En el corazón de Castellserà está La Casa dels Àngels, una casa del siglo XVI llena de misterios, donde vive Mag Lari. Dice la leyenda que pasó una noche el Sant Grial, la copa que Jesús utilizó durante la Santa Cena.
El visitante podrá pasear por toda la casa y buscar la habitación que cobijó la copa más famosa de la historia. También podrá visitar, si se atreve, la buhardilla donde vivió Francina Redorta, una sirvienta que en 1616 fue colgada por bruja.
La Casa dels Àngels es una casa encantada y llena de encanto, que permite vivir experiencias únicas durante su recorrido a través de puertas secretas, escaleras siniestras, catacumbas tenebrosas y antiguos objetos mágicos y sorprendentes.
En La Casa dels Àngels también se encuentran un bar, con una gran terraza, un pequeño teatrillo con espectáculos de magia para todos los públicos, y la exposición del Mago Lari sobre objetos de Michael Jackson, una de las más curiosas del mundo.
La Casa dels Àngels te dará bastantes alicientes para pasar una mañana o una tarde que recordarás durante mucho tiempo. Una casa enigmática y mágica como ninguna otra.
GANADORES
Carme Ribelles Vilagrasa
Benito Llop Garsaball
Montserrat Gracia Fumanal
Àngel Albero
Ramon Pla
Jaume Baró Solans
