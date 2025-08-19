SEGRE

Circ Compaña, en FiraTàrrega

Sorteo 5 entradas dobles para la FiraTàrrega

Sábado 13 de septiembre en las 19:00 en el Espacio Reguer - Escenario bonÀrea

Sábado 13 de septiembre en las 19:00 en el Espacio Reguer - Escenario bonÀrea

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 8 de septiembre. El 9 de septiembre publicaremos a los ganadores.

FIRATÀRREGA

Avda. de Josep Trepat i Galceran
25300, Tàrrega
​973 310 854
Xampatito Pato - COMPAÑA
​Fecha: sábado 13 de septiembre a las 19:00
Lugar: Espai Reguer - Escenario bonÀrea

​​Un personaje solitario busca compañía explorando la imaginación para dar vida a sus pensamientos. De esta manera, consigue sentirse acompañado y conducir al público por un camino de carcajadas y sorpresas. El espectáculo fusiona el circo con la manipulación de títeres, generando imágenes que transportan al espectador a un mundo surrealista y onírico.

