La 'Lliga del Porc i la Forquilla' con Segre
Sorteo 3 desayunos dobles
Sorteo 3 desayunos dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número|número de suscriptor) en marketing@segre.com hasta el 24 de septiembre. El 25 de septiembre publicaremos a los ganadores.
'Lliga del Porc i la Forquilla'
Feria de Lleida, Avda. de Victoriano Muñoz
25001 Lleida
609 75 99 42
www.lligadelaforquilla.com
'Lliga del Porc i la Forquilla' - Final Catalana
Fecha: domingo 28 de septiembre de 2025
Lugar: Feria de Lleida
Precio: 15€ por persona
Información
'Lliga del Porc i la Forquilla' 2025, es la primera competición de Desayunos de Tenedor de ámbito catalán que quiere promocionar esta comida tradicional como patrimonio gastronómico de nuestra cultura, haciendo homenaje a los establecimientos de restauración que mantienen vivo el recetario de estos platos.
Al mismo tiempo, quiere dar valor en el sector productivo de la carne de cerdo, en el marco de la celebración de Cataluña Región Mundial de la Gastronomía 2025 (#RMG2025) que impulsa a la Generalitat de Catalunya.
'Lliga del Porc i la Forquilla' 2025 está promovida por el Grupo de Saneamiento Porcino Lleida, con el apoyo de la Generalitat de Catalunya #RMG2025.
Gestionada por Como Pomona, la Liga tiene el patrocinio y soporte de diferentes instituciones, empresas, entidades y marcas públicas y privadas.
Participando acepto las Bases del sorteo.
