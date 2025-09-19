OFERTA
ELEFANTES CON SEGRE
Sorteo dos entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTOR
Sorteo entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 24 de septiembre. El 25 publicaremos a los ganadores.
AUDITORI ENRIC GRANADOS
Pl. de Josep Prenafeta,
25004 Lleida
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat
Información
Fecha: Viernes, 26 de septiembre
Lugar: Auditorio Enric Granados
Hora: de 20:30 h a 22:00 h
Precio: 21€
ELEFANTES
La banda de música pop/rock Elefantas, formada por Shuarma (cantante y compositor), Jordi Ramiro (batería), Julio Cascán (bajista) y Alex Vivero (guitarra), nos regalarán un concierto muy especial con motivo del 30.º aniversario de la banda, donde repasarán las perlas de su discografía. Renuevos de la canción española desde una perspectiva única y personal, la banda vuelve a posicionar como el referente musical nacional de más espectro, fusionando sintonías variadas que van desde el pop hasta el flamenco, pasando por los clásicos y el rock.
Participando en el sorteo acepto las bases.
25004 Lleida
973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat
Información
Fecha: Viernes, 26 de septiembre
Lugar: Auditorio Enric Granados
Hora: de 20:30 h a 22:00 h
Precio: 21€
ELEFANTES
La banda de música pop/rock Elefantas, formada por Shuarma (cantante y compositor), Jordi Ramiro (batería), Julio Cascán (bajista) y Alex Vivero (guitarra), nos regalarán un concierto muy especial con motivo del 30.º aniversario de la banda, donde repasarán las perlas de su discografía. Renuevos de la canción española desde una perspectiva única y personal, la banda vuelve a posicionar como el referente musical nacional de más espectro, fusionando sintonías variadas que van desde el pop hasta el flamenco, pasando por los clásicos y el rock.
Participando en el sorteo acepto las bases.