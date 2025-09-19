ELEFANTES CON SEGRE

SEGRE

Sorteo dos entradas dobles

Viernes, 26 de septiembre a las 20.30 h.

Andreu Jiménez

Sorteo entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 24 de septiembre. El 25 publicaremos a los ganadores.

AUDITORI ENRIC GRANADOS

Pl. de Josep Prenafeta
25004 Lleida
​973 70 06 39
www.auditorienricgranados.cat

​Información
​Fecha: Viernes, 26 de septiembre
Lugar: Auditorio Enric Granados
​Hora: de 20:30 h a 22:00 h
​Precio: 21€


ELEFANTES
​La banda de música pop/rock Elefantas, formada por Shuarma (cantante y compositor), Jordi Ramiro (batería), Julio Cascán (bajista) y Alex Vivero (guitarra), nos regalarán un concierto muy especial con motivo del 30.º aniversario de la banda, donde repasarán las perlas de su discografía. Renuevos de la canción española desde una perspectiva única y personal, la banda vuelve a posicionar como el referente musical nacional de más espectro, fusionando sintonías variadas que van desde el pop  hasta el flamenco, pasando por los clásicos y el rock.

