Lleida pasará de una estación de autobuses "obsoleta" a una de "primer nivel", según Sílvia Paneque

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado este sábado que "Lleida pasará de disponer de una estación de autobuses obsoleta, degradada y alejada de la red ferroviaria, a contar con un verdadero intercambiador de primer nivel, justo al lado de la estación de tren," y que eso situará la capital del Segrià "junto a las grandes ciudades europeas con respecto a la integración de los diferentes modos de transporte".

La consellera ha visitado las obras de la nueva infraestructura de la estación, que están previstas que finalicen en el primer trimestre de 2026 y avanzan a buen ritmo. Con una inversión de 38 millones de euros, la obra permitirá recuperar y dar un uso ciudadano al edificio de los Docs y dar respuesta a una demanda de 1,4 millones de viajes anuales.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la visita a la nova estació d'autobusos de Lleida.Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica

Además, Paneque ha recordado que este proyecto "da respuesta a las necesidades actuales" y que también "deja abierta la posibilidad de crecer e incorporar hasta 15.000 metros cuadrados adicionales de equipamientos públicos sobre la estructura de la estación".

Según la consellera, "esta capacidad de adaptación y flexibilidad es la mejor garantía de que la obra tendrá una vida útil larga y que Lleida podrá ir respondiendo a nuevas demandas institucionales y ciudadanas".

Actualmente, se trabaja tanto en la parte de obra nueva como en la de rehabilitación de la nave de los Docs. En cuanto a la obra de rehabilitación, ya se ha acabado en el interior del edificio, y se está trabajando en la cubierta y fachadas exteriores.