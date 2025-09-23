Lleida pasará de una estación de autobuses "obsoleta" a una de "primer nivel"

Publicado por acn LLEIDA Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha afirmado este sábado que "Lleida pasará de disponer de una estación de autobuses obsoleta, degradada y alejada de la red ferroviaria, a contar con un verdadero intercambiador de primer nivel, justo al lado de la estación de tren," y que eso situará la capital del Segrià "junto a las grandes ciudades europeas con respecto a la integración de los diferentes modos de transporte".

La consellera ha visitado las obras de la nueva infraestructura junto a Fèlix Larrossa y la teniente de alcalde, Cristina Morón. El alcalde ha definido la futura estación como "extraordinaria y probablemente una de las más bonitas de Europa", por su arquitectura. También ha afirmado que será un espacio que contribuirá a la mejora de la movilidad en las Tierras de Lleida.

Las obras avanzan a buen ritmo y están previstas que finalicen durante el primer trimestre de 2026. Con una inversión de 38 millones de euros, permitirá dar respuesta a una demanda de 1,4 millones de viajes anuales y dotar de uso ciudadano al edificio de la antigua harinera de la Meta y els Docs. Asimismo, potenciará la intermodalidad debido a su proximidad con la estación de tren.

L'alcalde Fèlix Larrossa i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, durant la visita a les obres de l'estació d'autobusos de Lleida.Ajuntament de Lleida

Además, Paneque ha recordado que este proyecto "da respuesta a las necesidades actuales" y que también "deja abierta la posibilidad de crecer e incorporar hasta 15.000 metros cuadrados adicionales de equipamientos públicos sobre la estructura de la estación".

Según la consellera, "esta capacidad de adaptación y flexibilidad es la mejor garantía de que la obra tendrá una vida útil larga y que Lleida podrá ir respondiendo a nuevas demandas institucionales y ciudadanas".

Actualmente, se trabaja tanto en la parte de obra nueva como en la de rehabilitación de la nave de los Docs. En cuanto a la obra de rehabilitación, ya se ha acabado en el interior del edificio, y se está trabajando en la cubierta y fachadas exteriores.