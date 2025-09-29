El temporal de lluvia inunda bajos en el llano de Lleida y corta carreteras en las Terres de l'Ebre

Publicado por redacció / agències Creado: Actualizado:

Tres carreteras se encuentran cortadas este lunes por la mañana por el episodio de lluvias en las Terres de l'Ebre. Son la C-12 de Amposta a Tortosa, la TP-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia y la TV-3314 entre Godall y Ulldecona. Además, en la N-340 se da paso alternativo en Amposta. Los Bomberos de la Generalitat han recibido 13 avisos hasta las siete de la mañana, ninguno de ellos destacado.

En el llano de Lleida, donde tormentas han descargado con fuerza la pasada noche, los Bomberos han recibido tres avisos por inundaciones de bajos en la capital, Balaguer y Vila-sana.

Incidencias en el servicio de bus interurbano y suspendido el transporte escolar

Las fuertes lluvias han obligado también a suspender el transporte escolar en el Baix Ebre y el Montsià y hay incidencias en el servicio de bus interurbano. En este sentido, el bus exprés Alcanar-Tortosa se desvía por l'Aldea pero hay retrasos en todos los autobuses que pasan por l'Aldea. En líneas generales, hay afectaciones en las líneas Tortosa-Deltebre, Tortosa-Amposta-Vinaròs y Alcanar-Amposta-Barcelona y Tarragona.

Suspendidas las clases este lunes en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre

El Departamento de Educación ha decidido de acuerdo con Protección Civil suspender las clases este lunes en las comarcas del Montsià y el Baix Ebre por el episodio de lluvias. Ante la previsión de lluvias torrenciales hasta al mediodía, Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles de la zona informando de la suspensión y pidiendo que se eviten desplazamientos y actividades en el exterior. En el mensaje se alerta también del riesgo de acercarse o atravesar rieras, torrentes o barrancos.

Amposta recoge más de 200 litros por metro cuadrado

La estación automática de Amposta ha recogido 212 litros por metro cuadrado esta noche y la de los Alfaques, 129. También destaca el registro a la estación de l'Aldea, con 98 litros por metro cuadrado. Con respecto a las intensidades, las lluvias han dejado registros de 52,4 litros por metro cuadrado en media hora en Amposta y 27,6 en l'Aldea, según el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat). La Conferencia Hidrográfica del Ebro ha informado también de la posibilidad de crecida de los barrancos de Pixadors, en Vinaixarop y Rocaborba, en el Baix Ebre.