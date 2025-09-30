Roban en una casa adosada de Vila Montcada de Lleida con sus dueños dentro

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra investigan un robo que hubo el domingo por la noche en una casa de Vila Montcada mientras sus dueños se encontraban en el interior, según ha podido saber este periódico. El autor o autores accedieron a la planta superior y sustrajeron objetos de valor como joyas y dinero.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.30 horas en una casa adosada de la calle Enric Crous. El ladrón o ladrones saltaron una valla perimetral y accedieron a la planta superior de la vivienda por un balcón, según informó un portavoz policial. Tras ello, forzaron la puerta y revolvieron lo que había en los cajones y armarios de las habitaciones. Al parecer, los residentes se dieron cuenta cuando, tras cenar en la planta inferior, subieron a la superior y descubrieron que habían sido víctimas de un robo. Los Mossos recibieron el aviso y acudieron hasta el lugar, pero no localizaron a ningún sospechoso. Fue el único robo que se produjo esa noche en el barrio.

Hace un par de semanas hubo un caso parecido en Raimat. El robo se produjo la noche del 12 de septiembre en la calle Ronda, en el centro de la localidad, cuando un individuo accedió a la vivienda por la parte trasera, forzó uno de los accesos y entró en el domicilio, como avanzó SEGRE. Los residentes escucharon un ruido y descubrieron que estaban siendo víctimas de un robo. El delincuente abandonó la vivienda a toda prisa con varios artículos, perdiendo alguno de ellos durante la huida.

Detenido cuando robaba en la UE Bordeta

Por otra parte, la Guardia Urbana detuvo la madrugada de ayer a un hombre cuando intentaba robar en el bar del campo de futbol de la UE Bordeta, en la calle Sant Vicenç de Paül. Los hechos ocurrieron alrededor de la 1.30 horas, cuando la Policía Local fue alertada de un posible robo en el establecimiento. A su llegada, sorprendieron a un individuo, que ya había forzado varios elementos para acceder al interior. Fue arrestado por un delito de robo con fuerza.