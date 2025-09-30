Primer vuelo de pasajeros desde el aeropuerto de Lleida a África con un viaje organizado

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

El aeropuerto de Alguaire fue ayer el punto de partida del primer vuelo de pasajeros desde Lleida al continente africano. Un total de 89 personas embarcaron en un avión que inició su trayecto en Madrid e hizo escala en las pistas leridanas a las 16.30 horas para dirgirse desde allí a Luxor y El Cairo, en Egipto. Unos 70 viajeros habían embarcado ya en la capital estatal.

El avión salió de Alguaire con una hora de retraso y los pasajeros llegaron a Egipto sin incidencias. El vuelo tiene previsto su regreso a Alguaire el 4 de octubre. En cuanto a la aeronave, era un modelo Airbus A320 de la compañía Air Cairo fletado por el turoperador Sama Travel, en colaboración con agencias de la demarcación leridana como Disseny Viatges, de Balaguer, o Ilerda Travel, de Lleida.

El vuelo desde Alguaire formaba parte de un paquete turístico que incluye un circuito de ocho días y siete noches, con un precio a partir de 1.395 euros por persona en habitación doble. Incluye tasas, estancia en hoteles de cinco estrellas en El Cairo, una travesía de tres noches en un crucero por el Nilo en pensión completa y visitas a enclaves arqueológicos de primer orden, como las pirámides, el Valle de los Reyes, los templos de Luxor, Karnak, Edfu y Kom Ombo, el espectáculo de luz y sonido en Philae o los colosos de Memnón.

Entre los viajeros de ayer se encontraban Tere Farré y Amaia Roncal, habituales del aeropuerto leridano, desde el que ya habían volado a destinos como Bérgamo, Mallorca o Eivissa. “Deberían organizar más vuelos de este tipo desde Alguaire, pues la respuesta es buena”, señaló Farré, que también apuntó a los planes de varias agencias leridanas para impulsar un viaje a Nueva York en 2026, aunque todavía sin fechas confirmadas.

La positiva respuesta del pasaje ha animado a otros operadores turísticos a planificar un nuevo vuelo al país egipcio. Explora Traveler ya promociona un viaje de ocho días a Egipto con salida desde Alguaire fijada para el 8 de marzo de 2026, lo que refuerza la proyección internacional de la infraestructura.