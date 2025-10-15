Tortosa

ALBA

AIMAR PÉREZ GALÍ

Lugar

Llotja

Alba

Aimar Pérez Galí

Joan Brossa

Raymond Queneau

Lucinda Childs

Gloria Fuertes

Tom Johnson

Maria Mercè Marçal

Josep M. Mestres Quadreny

Georges Perec

Avenida de, 6,25005 Lleida​973 23 96 98: viernes, 7 de noviembre de 2025: Teatro de lade Lleida: 20.00 h: 12-20€es un recital de danza y piano, pero también es una publicación de coreografías musicales, o un álbum de poemas danzados.es un juego sobre la escritura coreográfica, musical y poética. En este nuevo trabajo,se propone entender la composición como un tema en sí mismo, jugando con las reglas propias de los diferentes lenguajes para establecer caminos intertextuales de ida y vuelta, mostrando, así, su caligrafía particular.Con cinco intérpretes y un pianista en directo, desplegarán un poemario coreográfico inspirado en artistas que han entendido el lenguaje y su composición como juego. Desdeen