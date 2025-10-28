OFERTA
OLGA BENITO A L'ESPAI ORFEÓ
CLÁSICA ABIERTA & Café concierto
ORFEÓ LLEIDATÀ
Calle Sant Martí, 60, 62,
25004 Lleida
973 23 35 54
orfeolleidata.cat
OLGA BENITO, arpa
16/11/2025 19:00 h
15€ / abono
Espai Orfeó
Espai Clàssica - Temporada Estable
EL ARPA ENTRE FRANCIA Y CATALUÑA
El arpa entre Francia y Cataluña propone un viaje sonoro que explora la riqueza de dos tradiciones musicales mediante las sonoridades y particularidades del arpa. El repertorio incluye obras originales para arpa así como adaptaciones, evidenciando la gran versatilidad. El programa se abre con la Suite en estilo Antiguo de Frederic Alfonso, de 1928 y dedicada al arpista y pedagoga Rosa Balcells, figura clave en la promoción del arpa en Cataluña en el siglo XX. A continuación, las piezas se alternan entre compositores catalanes y franceses, desde obras esenciales del repertorio virtuoso como Le jardin mouillé de Jacques de la Presle, hasta obras pianísticas, como la Danza oriental de Enric Granados y el famoso Clair de lune de Claude Debussy. También se podrá disfrutar de Pesebres de Frederic Mompou, con su atmósfera contemplativa y poética, y de la música expresiva del joven compositor francés Corentin Boissier, con El enfance del arte, que explora diferentes paisajes sonoros y emocionales. El programa se cierra con Fantasía sobre un tema de Haydn de Marcel Grandjany, uno de los grandes nombres del arpa del siglo XX.
