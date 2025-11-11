OFERTA
El Pequeño Príncipe al Teatro de la Llotja
Sorteo de un pack familiar para cuatro personas
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo pack familiar
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 20 de noviembre. El 21 publicaremos a los ganadores.
Teatro de la Llotja
Avenida de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
EL PEQUEÑO PRÍNCIPE
Fecha: 23 de noviembre de 2025
Lugar: Teatro de la Llotja
Hora: 17.00 h
Precio: 30€ entrada general
El musical de El Pequeño Príncipe comparece la visión de estos historia emblemática con aquellos que ya la conocen y que lo aman y, al mismo tiempo, explicarla a los quien no han oído hablar nunca, explica su director, Àngel Llàcer. Musicarla no fue fácil, confiesa el director musical, Manu Guix, quién añade que fue un gran reto con un objetivo muy claro: contribuir a multiplicar la potencia de la emoción.
Celebra pues con nosotros esta nueva temporada de El Pequeño Príncipe viajante por la galaxia, visitando planetas y asteroides, persiguiendo la carcajada de un niño que dentro nuestro ha abierto todo un universo.
El Pequeño Príncipe nos habla de sentimientos básicos, del amor, de la amistad, de la importancia de la sinceridad, de no perder nunca la capacidad de emocionarnos y de sorprendernos delante del mundo de que nos rodea. Manu Guix comenta que se precisamente desde esta sinceridad, sin tener ninguna idea preconcebida, sin querer basarse en ningún género en concreto que compuso la música del espectáculo.
Participando en este sorteo acepto las bases.
