THE SOUTH CAROLINA GOSPEL CHOIR

12 diciembre 2025 - 21h

Sorteo dos entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 9 de diciembre. El 10 publicaremos a los ganadores.

Teatro de La Llotja

Avenida de Tortosa, 6
25005 Lleida
​973 23 96 98
teatredelallotja.cat

​Fecha: 12 de diciembre de 2025
Lugar: Teatro de la Llotja
​Hora: 21.00 h
​Precio: 20-49€ entrada general

​Granos del Gospel, la marca del gospel en el Mundo, después de producir conciertos dedicados en grandes figuras de la música negra como Aretha Franklin, Withney Houston y B.B. King, rendirá tributo The Soul Of Gospel Tour a una tradición, el Soul, que vatenir una gran influencia en la música popular del siglo XX. El repertorio del concierto, a cargo de The South Carolina Gospel Choir dirigida miedo el Reverendo Michael Brown, incluirà una selección de temas del soul y del gospel interpretados con el inconfundible estilo urbano de esta gran coral de Carolina del Sur.

