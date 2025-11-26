Tortosa

THE SOUTH CAROLINA GOSPEL CHOIR



Llotja

Aretha Franklin

Withney Houston

B.B. King

The Soul Of Gospel Tour

The South Carolina Gospel Choir

Michael Brown

The Soul Of Gospel Tour vatenir The South Carolina Gospel Choir Michael Brown Avenida de, 625005 Lleida​973 23 96 98: 12 de diciembre de 2025: Teatro de la: 21.00 h: 20-49€ entrada general​Granos del Gospel, la marca del gospel en el Mundo, después de producir conciertos dedicados en grandes figuras de la música negra como Aretha Franklin Withney Houston y B.B. King, rendirá tributo a una tradición, el Soul, que incluirá una gran influencia en la música popular del siglo XX. El repertorio del concierto, a cargo de The South Carolina Gospel Choir dirigida miedo el Reverendo Michael Brown una selección de temas del soul del gospel interpretados con el inconfundible estilo urbano de esta gran coral de Carolina del Sur.