SEGRE

OFERTA

CHRISTMAS HITS EN LA LLOTJA

Sorteo tres entradas dobles

21 de diciembre a las 19.00 h

21 de diciembre a las 19.00 h

SEGRE REDACCIÓ
Publicado por
Segre

Creado:

Actualizado:

OFERTA SUSCRIPTORES

Sorteo tres entradas dobles

Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 18 de diciembre. El 19 publicaremos a los ganadores.

Teatro de La Llotja

Avenida de Tortosa, 6
25005 Lleida
​973 23 96 98
teatredelallotja.cat

CHRISTMAS & HITS - Fundación Orfeón Leridano
​Fecha: 21 de diciembre de 2025
Lugar: Teatro de La Llotja
​Hora: 19.00 h
​Precio: 25€ entrada general

​El espectáculo más exitoso del Orfeó Lleidatà con más de una década y miles de espectadores, vuelve lleno de energía positiva para seguir revolucionando la música coral con grandes éxitos del pop y el rock sin olvidar las versiones de temas navideños de todos los tiempos. Un viaje musical intergeneracional, desde el años 50 del siglo pasado hasta la actualidad, conducido por Ferran Aixalà y Jordi Huete.

El Christmas 2025, bajo la batuta de Pol Pastor, cuenta con la colaboración especial del Coro Joven del Orfeó Lleidatà, dirigido por Bernat Giribet, y el acompañamiento instrumental de Josep Maria López en la batería, Jordi Rexach en el bajo eléctrico, Carlos Cerezo en la guitarra eléctrica y el mismo Pol Pastor en el piano.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking