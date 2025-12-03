OFERTA
CHRISTMAS HITS EN LA LLOTJA
Sorteo tres entradas dobles
OFERTA SUSCRIPTORES
Sorteo tres entradas dobles
Participa enviando un correo con los datos (nombre y apellidos, teléfono y número de suscriptor) a marketing@segre.com hasta el 18 de diciembre. El 19 publicaremos a los ganadores.
Teatro de La Llotja
Avenida de Tortosa, 6
25005 Lleida
973 23 96 98
teatredelallotja.cat
CHRISTMAS & HITS - Fundación Orfeón Leridano
Fecha: 21 de diciembre de 2025
Lugar: Teatro de La Llotja
Hora: 19.00 h
Precio: 25€ entrada general
El espectáculo más exitoso del Orfeó Lleidatà con más de una década y miles de espectadores, vuelve lleno de energía positiva para seguir revolucionando la música coral con grandes éxitos del pop y el rock sin olvidar las versiones de temas navideños de todos los tiempos. Un viaje musical intergeneracional, desde el años 50 del siglo pasado hasta la actualidad, conducido por Ferran Aixalà y Jordi Huete.
El Christmas 2025, bajo la batuta de Pol Pastor, cuenta con la colaboración especial del Coro Joven del Orfeó Lleidatà, dirigido por Bernat Giribet, y el acompañamiento instrumental de Josep Maria López en la batería, Jordi Rexach en el bajo eléctrico, Carlos Cerezo en la guitarra eléctrica y el mismo Pol Pastor en el piano.
