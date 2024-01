Detenido y puesto en libertad el padre de los 4 menores sustraídos y buscan a la madre

El padre de los cuatro menores secuestrados el viernes en un centro de Raimat, noticia que avanzó en exclusiva SEGRE, fue detenido en Mollerussa el mismo día del secuestro y ayer quedó en libertad con cargos. Tiene 33 años y supuestamente al no quedar demostrada su implicación en los hechos, fue puesto en libertad como investigado. Los Mossos buscan ahora a la madre de los menores, que no estaba con el padre en el momento de la detención, y a otros miembros de la familia. Fuentes consultadas por SEGRE afirman que todo apunta a que los cuatro menores podrían haber sido llevados por su madre hasta Rumanía, país de origen de la familia. En este sentido, los Mossos buscan a los hermanos para poder devolverlos a su tutor legal, que en este caso es la Generalitat a través de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Tal y como avanzó SEGRE, fue el mismo centro de tutela el que denunció la sustracción de los menores a la policía catalana la tarde del pasado viernes. Se trata de cuatro pequeños tutelados que necesitan protección supuestamente a causa del comportamiento de sus padres, según informó ayer el rotativo Ara, en cuya web también afirmaba que el secuestro tuvo lugar en coche y ante la presencia de una trabajadora de la Generalitat encargada de supervisaruna salida de los pequeños con familiares. Una de las hipótesis que baraja la policía es que el objetivo de la sustracción era evitar que los pequeños fueran entregados a una familia de acogida, algo que la DGAIA tenía previsto hacer a lo largo de las próximas semanas.

Menores tutelados y en acogida

La Generalitat tenía el pasado año tutelados unos 8.500 menores de edad, un 16% más que hace seis años. Más de la mitad viven en un centro.

Asimismo, según datos del departamento de Derechos Sociales, en enero de 2023 había en Catalunya un total de 2.460 familias de acogida que tenían a su cargo 3.279 pequeños y adolescentes tutelados por la DGAIA. De estos, 2.364 se encontraban en acogida en familia extensa, repartidos en 1.689 unidades familiares, mientras que un total de 915 menores estaban repartidos en 771 familias ajenas. Además, el Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció (ICAA), tenía inscritas a 126 familias que colaboran de forma puntual y otras 326 que tienen 353 menores en acogida preadoptiva

Hasta once denuncias por sustracción de menores en 2022

Según los últimos datos publicados por la Fiscalía de Lleida, en 2022 se registraron un total de once denuncias por sustracción de menores en la demarcación. En febrero de ese año, la policía detuvo en Lleida a una mujer buscada en Argentina después que se llevara supuestamente hace 19 años a su hija, cuando esta tenía tres años. Sobre la arrestada pesaba una orden de detención internacional por extradición para este país. Asimismo, meses después la Audiencia Nacional acordó “no acceder” a su extradición alegando que lo que hizo la mujer, que era víctima de maltrato, no es delito en España. Se acreditó que la reclamada tenía atribuida la guardia legalmente por un juzgado de Buenos Aires, por lo que no era delito en España. Otro caso destacable fue el de una menor de Vielha cuya madre se encerró en el consulado de Uruguay en Barcelona para evitar entregarlo a su padre, denunciado por maltrato.