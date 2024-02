Alerta a los pueblos de la Franja después de que el presidente de Aragón anuncie retirar la oficialidad del catalán

Las últimas declaraciones del presidente del ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, asegurando que en la Franja “no se habla catalán” y anunciando los planes del PP y Vox, en el gobierno autonómico, de retirarle el reconociento oficial de lengua propia de la comunidad, han vuelto a encender los ánimos de buena parte de los vecinos que han crecido hablándolo y que consideran esta “consigna política” una torpeza “porque los políticos no están para crear problemas sino para solucionarlos”, asegura Ramon Mesalles.

Su hermana, Carmen Mesalles, profesora, recomienda a Azcón que “viaje y que interactúe con el territorio, que lea y conozca la obra de Ramon J.Sender o Jesús Moncada y que estudie la historia de Aragón y su relación con Catalunya desde hace siglos. Así entenderá que ve conflictos donde no los hay”.

“Los ataques al catalán son cíclicos: cada vez que las derechas están en el poder. Lo poquito que se avanza en su defensa en los años en los que los partidos progresistas como el PSOE están en el Gobierno, se pone en entredicho y lo intentan eliminar. Y así es siempre, cuando en realidad, el catalán se vive como algo natural”, aseguran los hermanos Mesalles. Pilar Cabós es de Fraga, tiene 94 años y es cataloparlante.

Lourdes Ibarz, davant d’una foto del Poble Vell de Mequinensa. - L.I.

“En mi casa siempre hemos hablado catalán. Teníamos una tienda y yo distinguía perfectamente el fragatí, el torrentí y el maquinensà pero eso ¿qué más da?. Solo es cuestión de acentos”, argumenta. “No hay que dejarlo perder, algo se muere cuando una lengua desaparece”, insiste.

Isabel y Alejandro son vecinos de Fraga desde hace dos años. Dejaron Zaragoza para cuidar a sus nietos porque su hija vive y trabaja en la capital del Baix Cinca. “No vemos dónde está el problema. Que cada uno hable lo que ha aprendido en casa. Nosotros no tenemos dificultades para entendernos. Comprendemos el catalán, difícil no es. No se si es una modalidad propia, pero suena como el catalán”, asegura Isabel. “Son ganas de buscar complicaciones y enfrentamientos. Los políticos no saben dejar a la gente en paz”, añade Alejandro.

Pilar Cabós, de 94 años, en el céntrico paseo del Cegonyer.



Lourdes Ibarz es de Mequinensa. “Tengo dos hijas y han estudiado catalán. Ahora trabajan en Catalunya. La relación con Lleida es muy próxima y lo más lógico es que cuando tenemos un problema de salud vayamos al hospital Arnau de Vilanova y no a Barbastro o Zaragoza. Ahora peligra la enseñanza del catalán y luego la prestación de servicios con todo lo que se ha luchado. Cuarenta años ha hecho de la declaración de Mequinensa que propició la enseñanza y protección de catalán. No hablamos un chapurreao, como muchos dicen para denigrar la lengua, sino una modalidad de catalán creada a costa de muchos años de relación con Catalunya y las declaraciones de los portavoces del PP no hacen más que dejarlos como unos incultos poco conocedores del territorio”.

Las personas que se mostraron partidarias del castellano como lengua de Aragón y, por tanto de la Franja, no quisieron hacer declaraciones con nombres y apellidos pero insistieron en que el castellano es el idioma principal “por encima de cualquier otra variedad del catalán”, que calificaron como “modalidad propia” sin dar más argumentos.

Los hermanos Carmen y Ramon Mesalles, en Fraga.



Para el alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, del Partido Popular, que gobierna con mayoría junto a Entre Todos Baix Cinca, “la lengua no es un debate que esté dentro de las preocupaciones de la ciudad. Estamos trabajando en proyectos mucho más importantes, necesarios y prioritarios para los vecinos”, indicó.

El anuncio del Gobierno de Aragón de arremeter contra el catalán y el aragonés ya ha comenzado a generar las primeras reacciones. Diversas entidades de defensa de las lenguas minoritarias que se hablan en esta comunidad han comenzado a recoger firmas a través de las redes sociales como change.org para exigir que se mantena su protección legal.

Recuperar la plataforma

La asamblea del Institutut d’Estudis del Baix Cinca acordó recuperar la plataforma para defender el catalán en la Franja como lengua propia que se creó en 2013 cuando PP y PAR, entonces en el gobierno aragonés, aprobaron la supresión de toda referencia a la lengua catalana para sustituirla por la llamada “lengua aragonesa propia del Aragón oriental, más conocida como LAPAO. Tampoco se descartan movilizaciones. De hecho, el día 24 de este mes se celebran en Mequinensa los 40 años de la declaración que protege el catalán coincidiendo con el Día Internacional de la Lengua Materna.

Javier Giralt



Javier Giralt. Acadèmia Aragonesa de la llengua



«La ciencia ha de prevalecer ante la política»

Javier Giralt es el presidente de la Acadèmia Aragonesa de la Llengua y profesor de la Universidad de Zaragoza. Asegura que “el catalán es lengua de Aragón desde la Edad Media y así lo demuestra toda la documentación histórica conservada. Afirmar otra cosa es evitar algo que la filología románica ha probado con creces. El criterio político nunca podrá esconder el científico”. Afirma que la lengua es una cosa muy seria como para tratarla con criterios superfluos e indica que están pendientes conversaciones para analizar en profundidad las decisiones que se vayan a tomar al respecto.

Josep Anton Chauvell

Exalcalde de Alcampell, expresidente de La Llitera y escritor en lengua catalana