En marcha un servicio que prevé recoger unas 40 toneladas de fitosanitarios caducados o descatalogados de explotaciones agrarias

Un nuevo servicio de recogida selectiva recorrerá 33 cooperativas del país entre los meses de febrero y abril para recoger y gestionar productos sanitarios obsoletos, es decir, que están caducados o descatalogados. La iniciativa, que ya tuvo una prueba piloto en el 2021, quiere facilitar a los agricultores que puedan dar salida a estos productos, ya que con el cambio de la normativa estatal la tenencia de estos puede comportar sanciones administrativas a partir de 3.000 euros. El segundo objetivo es que estos fitosanitarios sean tratados correctamente y no acaben en contenedores equivocados. El Departamento de Acción Climática y la Agencia Catalana de Residuos prevén recoger unas 40 toneladas de productos. También asumen el coste del servicio, unos 140.000 euros.

El director de la Agencia de Residuos de Cataluña, Isaac Peraire, y la directora general de Agricultura y Ganadería, Elisenda Guillaumes, conjuntamente con el responsable de suministros de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Josep Lluís Escuer, han presentado en Lleida el nuevo servicio de recogida y gestión de productos fitosanitarios obsoletos.

El nuevo servicio es la continuación de una prueba piloto que se hizo en el 2021 en 10 cooperativas catalanas. Se preveían recoger 4 toneladas de fitosanitarios y se acabaron recogiendo 17 con un importe de más de 20.000 euros. "El éxito" de la iniciativa ha llevado al Govern a extender la prueba a toda Cataluña para que las explotaciones agrarias puedan adaptarse a la normativa y "para estar al lado del sector con todas las nuevas imposiciones que tenemos", ha explicado Guillaumes.

Desde el 5 de febrero y hasta el mes de abril, un camión de recogida selectiva pasará por 33 cooperativas del país, 15 de las cuales en la demarcación de Lleida, para recoger productos fitosanitarios caducados o descatalogados. Se prevé recoger 40 toneladas de productos, que sumadas a las 17 que se retiraron hace tres años, supondrán un total de 57 toneladas de fitosanitarios recogidos. Guillaumnes ha indicado que con estos dos servicio se tendría que dar este tema bastante por agotado", y ha remarcado que la recogida se dirige sólo a agricultores, y no a empresas y cooperativas que ya se encargan de la gestión de estos residuos.

De su lado, Peraire ha destacado que el servicio contribuye a que estos productos que no se pueden utilizar "no vayan a un lugar no controlado" y se puedan gestionar de manera correcta". En la misma línea se ha expresado el responsable de suministros de la FCAC que ha valorado que la iniciativa, aparte de "dar solución a un problema" del sector, evita que "se haga un mal uso de estos productos".