Piden 25 años para un acusado de asesinar a un vecino de Les Borges

Jesús Giménez Giménez, el homicida confeso de Karol Mrizo, un vecino de Les Borges Blanques de 34 años, se enfrentará a una petición de hasta 25 años de cárcel, según ha podido saber este periódico. Tanto la Fiscalía como la familia de la víctima, que ejerce la acusación particular y está representada por el letrado Daniel Ibars, le acusan de un delito de asesinato con alevosía por un crimen que se produjo el 9 de octubre de 2022 en la capital de Les Garrigues. El Ministerio Público solicita para el acusado, que está en prisión preventiva desde que se entregara a los Mossos d’Esquadra, una pena de 20 años de prisión y que indemice a la pareja y al padre del fallecido con 125.000. Por su parte, la acusación particular eleva su petición hasta los 25 años y solicita que se le impongan sendas órdenes de alejamiento durante otros 10 años y que les indemnice con 179.700 euros. Por su parte, la defensa del acusado –que cambió de abogado hace unos meses– pide la absolución al considerar que no es el autor del homicidio pese a que lo ha confesado en múltiples ocasiones.

El crimen se produjo la tarde del domingo 9 de octubre de 2022. Ese día, sobre las 15.00 horas, Karol Mrizo, su pareja y su padre quedaron con la familia del acusado, a los que recriminaban que uno de ellos les había entrado a robar en el domicilio. Unas dos horas después, hubo un nuevo encuentro en un parking situado entre la avenida de la Sardana y la calle Comerç de la capital de Les Garrigues. Fue allí donde Jesús Giménez Giménez, según los escritos de acusación, sacó un cuchillo jamonero de 36 centímetros de largo y lo clavó a Karol Mrizo en el abdomen, “de manera sorpresiva y sin que pudiera defenderse”. El agresor huyó con la colaboración de sus familiares y tiró el cuchillo en un solar, donde fue recuperado por los Mossos. La víctima resultó gravemente herida y fue trasladada inicialmente al CAP y, posteriormente, al hospital Arnau de Vilanova, donde falleció a las 19.10 horas. La causa de la muerte fue “un shock hipovolémico secundario a la rotura de aorta torácica por arma blanca”. Dos días después, el presunto autor se entregó en la comisaría de los Mossos en Lleida, donde confesó. En mayo del año pasado, se hizo la reconstrucción del crimen. Declararon el homicida confeso y su amigo –investigado como cooperador y que ha sido eximido–. Giménez, de 25 años, reiteró que se discutió con la víctima porque acusaba a uno de sus hermanos de robarle dos kilos de marihuana. Según su versión, la víctima llevaba una barra de hierro y lo agarró por el pecho y se defendió.