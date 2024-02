Multan a una firma por dañar un yacimiento de Les Borges

El ayuntamiento de Les Borges ha impuesto una sanción urbanística a una empresa agrícola por alterar un yacimiento arqueológico protegido en la zona del Tossal del Genís durante los trabajos de nivelación de una finca para plantar pistacheros. El pleno municipal aprobó ayer por unanimidad cerrar el expediente sancionador con una multa de 38.143 euros. La firma, Europistachios, llevó a cabo una rompuda (que consiste en eliminar vegetación forestal para transformar ese suelo en terreno agrícola) en una parcela en la que se encuentra el yacimiento arqueológico La Bassa de La Torre, que abarca una superficie de 2.000 metros cuadrados y que está catalogado como bien cultural de interés local (BCIL). Según se explicó ayer en el pleno, la empresa no contaba con autorización para actuar en esta zona concreta de la parcela, lo que debía hacer bajo el control de técnicos del departamento de Cultura y Patrimonio para certificar que el movimiento de tierras no afectaba al yacimiento. El alcalde, Josep Farran, explicó que en abril de 2023 los Agentes Rurales detectaron que se había dañado el terreno y que los trabajos no contaban con autorización urbanística, por lo que se inició un expediente sancionador por hacer la rotura del terreno sin permiso y sin autorización de técnicos de Cultura. Estos hechos son considerados como una falta grave que lleva asociada una multa de 194.000 euros. La empresa recurrió el expediente y presentó una memoria de restauración de daños en la zona, ya que también se habían arrancado olivos, derribado una cabaña y alterado márgenes de piedra. Durante el pleno se explicó que esta mejora supone un atenuante y se rebajó la multa a los 38.143 euros. Este diario intentó sin éxito recabar la versión de la empresa.

Por otra parte, el pleno también aprobó la renovación de una poliza de crédito de 650.000 euros para pagar facturas y obras municipales y se aprobó la ordenanza que debe regular la concesión de subvenciones a les entidades de la localidad.