Multen una firma per danyar un jaciment de les Borges

L’ajuntament de les Borges ha imposat una sanció urbanística a una empresa agrícola per alterar un jaciment arqueològic protegit a la zona del Tossal del Genís durant els treballs d’anivellament d’una finca per plantar pistatxers. El ple municipal va aprovar ahir per unanimitat tancar l’expedient sancionador amb una multa de 38.143 euros. La firma, Europistachios, va efectuar una rompuda (que consisteix a eliminar vegetació forestal per transformar una àrea en terreny agrícola) en una parcel·la en la qual es troba el jaciment arqueològic la Bassa de la Torre, que inclou una superfície de 2.000 metres quadrats i que està catalogat com a bé cultural d’interès local (BCIL).

Segons es va explicar ahir en el ple, l’empresa no comptava amb autorització per actuar en aquesta zona concreta de la parcel·la, la qual cosa havia de fer sota el control de tècnics del departament de Cultura i Patrimoni per certificar que el moviment de terres no afectava el jaciment. L’alcalde, Josep Farran, va explicar que l’abril del 2023 els Agents Rurals van detectar que s’havia afectat el terreny i que els treballs no comptaven amb autorització urbanística, per la qual cosa es va iniciar un expedient sancionador per fer la ruptura del terreny sense permís i sense autorització de tècnics de Cultura. Aquests fets són considerats com una falta greu que porta associada una multa de 194.000 euros. L’empresa va recórrer l’expedient i va presentar una memòria de restauració de danys a la zona, ja que també s’havien arrancat oliveres, enderrocat una cabana i alterat marges de pedra. Durant el ple es va explicar que aquesta millora suposa un atenuant i es va rebaixar la multa a 38.143 euros. Aquest diari va intentar sense èxit obtenir la versió de l’empresa.

El consistori ha rebaixat la sanció de 152.000 euros perquè la firma restaurarà la zona afectada

D’altra banda, el ple també va aprovar la renovació d’una pòlissa de crèdit de 650.000 euros per pagar factures i obres municipals i es va aprovar l’ordenança que ha de regular la concessió de subvencions a les entitats de la localitat.