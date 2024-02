La plaga de conejos repunta y destruye miles de hectáreas de cultivos en varias comarcas

Publicado por Laia Pedrós Verificado por Creado: Actualizado:

“Estamos desesperados, nos estamos arruinando. Hace tres años que no cosechamos nada por la plaga de conejos y la situación es insostenible”. Así de contundente se mostró ayer Joan Piera, agricultor de Preixana, anta la plaga de conejos que se recrudece y un año más ha arrasado gran parte de las fincas de cereal de municipios del Urgell, el Pla, Les Garrigues y el Segrià. A mediados de enero los payeses reclamaron reactivar la emergencia para combatir la plaga, que el Govern declarará el mes próximo, aunque áun no ha tomado otras medidas. Las áreas más afectadas son las que están dentro de zonas esteparias protegidas (ZEPA), las que están cerca de infraestructuras como canales o autovías y aquellas en las que es más difícil cazar. Exigen medidas efectivas por parte de la administración y la declaración inmediata de la emergencia cinegética tal como anunció la Generalitat hace más de un mes para reducir la sobrepoblación. Por su parte, Àlex Foix, agricultor de Verdú, afirmó que “ya hemos perdido buena parte de la cosecha de cebada, en muchas fincas ya es el tercer año consecutivo, si no conseguimos una solución ya, en la zona de Verdú el año que viene unas mil hectáreas no se sembrarán”. Pidió incentivar más las cacerías nocturnas y en las infraestructuras aplicar fosfuro de aluminio o dejar cazar ya que “allí la población de conejos va creciendo”.

Pere Roqué, presidente de Asaja Lleida, destacó que “la situación es crítica, la administración tiene que ser consciente del grave problema de la fauna cinegética en el llano de Lleida y las comarcas de montaña”. Roqué apuntó que este contexto “favorece el abandono rural”. Asimismo, reclamó “un plan específico y la emergencia cinegética abierta todo el año: necesitamos decisiones valientes”. “¿Qué queremos: fauna cinegética y salvaje o producción agroalimentaria?, esto es lo que tienen que responder los partidos políticos los días 5 y 6 de marzo en el monográfico de agricultura en el Parlament de Catalunya”, añadió.

Reclaman el uso del fosfuro de aluminio

Los afectados piden usar fosfuro de aluminio para eliminar conejos en las fincas, algo que está prohibido por la normativa española en espacios agrarios, y también en las madrigueras que hacen al lado de las autovías y autopistas, lo que sí que está permitido. La Generalitat, por su parte, dijo que está estudiando en qué lugares es efectivo utilizarlo. No obtante, gestores del Segarra-Garrigues lo están utilizando.

Pérdidas de 45.000 € por ha en 5 días en fincas de Torres de Segre

Francesc Xavier Miarnau, agricultor de Torres de Segre, denunció pérdidas de 45.000 euros por hectárea en menos de 5 días en una extensión de 5,5 hectáreas. Asegura que los conejos han dañado casi un millar de frutales y que el punto crítico es el talud próximo a la autopista AP-2 por lo que exige al Govern que tome medidas urgentes como la aplicación de fosfuro de aluminio. “Los taludes de la autopista son un verdadero problema y será preciso que se desbrocen, al igual que limpiar los bancales municipales donde también proliferan a sus anchas”.