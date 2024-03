Suplantan una tienda de alimentación de Almacelles en una aplicación

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Almacelles alertó este jueves de un fraude que afecta a una establecimiento de alimentación de la localidad. Concretamente, han suplantado a la tienda Mercat més barat en una aplicación Too good to go. El consistorio denunció el caso a través de su perfil en las redes sociales en el que se puede ver cómo la aplicación ofrece diferentes packs de este establecimiento, situado en la calle Major. Recuerdan que se trata de un fraude. Los cuerpos policiales y la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) alertan periódicamente de la detección de intentos de estafa de ciberdelincuentes que suplantan a administraciones, entidades bancarias y organismos, entre otros. Se trata de un delito al alza.

Concretamente, los Mossos d’Esquadra registraron el año pasado cerca de 6.000 denuncias por estafa en Lleida, lo que supone más de 16 cada día. Este delito, que ha aumentado un 20,8% respecto a 2022, ya supone el 23,3% del total de infracciones penales en la provincia. Nueve de cada diez fraudes se cometen a través de la red. Entre las modalidades, en los últimos meses han aumentado las alertas por las estafas conocidas como “el familiar en apuros”, con el envío de SMS simulando ser un familiar o conocido para lograr la transferencia de dinero, así como los enlaces fraudulentos para lograr el acceso a datos personales.