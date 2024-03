Agricultores de Albesa ponen en marcha un somatén para frenar la ola de robos agrícolas

Casi medio centenar de vecinos de Albesa se reunieron ayer por la noche, preocupados ante la ola de robos que, desde hace semanas, afecta a explotaciones agrícolas de este pueblo y localidades cercanas. Lejos de quedarse de brazos cruzados, los agricultores decidieron organizarse en patrullas de vigilancia nocturna y constituir un somatén. Desde principios de año han sufrido varios saqueos en fincas, de las que han robado aspersores de riego, baterías, gasoil y herramientas de casetas o almacenes. Han llegado a tener hurtos cada semana, en ocasiones hasta varios en un solo día. Los afectados denuncian además los daños que provocan en las explotaciones, no solo en las infraestructuras de regadío y el coste del material sustraído. También dañan los sistemas antiheladas y esto repercute en la producción de la explotación. “Podemos llegar a perder el trabajo y la producción”, dijeron. Por su parte, el alcalde, Antoni Balasch, destacó el malestar en el sector, no solo en Albesa, sino también en pueblos vecinos como Menàrguens, Torrelameu, La Portella, Corbins o Benavent de Segrià. Aseguró que se han reunido con responsables en Lleida de los Mossos d’Esquadra para explicarles cómo llevarán a cabo las vigilancias. Se organizan por turnos y patrullan por el término municipal. Cuando ven algún vehículo que no sea de la zona avisan a la policía autonómica. El primer edil añadió que también está previsto solicitar lectores de matrículas a través de una línea de subvencionesdel departamento de Interior.

“El precio del metal ha aumentado, de modo que ahora sale más a cuenta robar los aspersores. Pero aquí estamos para frenarlos”, dijeron participantes en el somatén. Aseguraron que, hace una década, los somatenes funcionaron y los robos en el campo cayeron en picado.

Red de lectores de matrículas

El consistorio de Albesa proyecta instalar cámaras con lectores de matriculas en los caminos de la localidad para aumentar la seguridad en las explotaciones y evitar nuevos robos. Confían en optar a ayudas de la Generalitat para desplegar junto con otros municipios de la zona una red de cámaras en los caminos rurales.