Agricultors d'Albesa munten un sometent per frenar l'onada de robatoris agrícoles

Gairebé mig centenar de veïns d’Albesa es van reunir ahir a la nit, preocupats davant de l’onada de robatoris que, des de fa setmanes, afecta explotacions agrícoles d’aquest poble i localitats properes. Lluny de quedar-se de braços plegats, els agricultors van decidir organitzar-se en patrulles de vigilància nocturna i constituir un sometent. Des de principis d’any han patit diversos saquejos en finques, de les quals han robat aspersors de reg, bateries, gasoil i eines de casetes o magatzems. Han arribat a tenir furts cada setmana, en ocasions fins a diversos en un sol dia. Els afectats denuncien a més els danys que provoquen a les explotacions, no només en les infraestructures de regadiu i el cost del material sostret. També danyen els sistemes antigelades i això repercuteix en la producció de l’explotació. “Podem arribar a perdre el treball i la producció”, van dir.

Per la seua part, l’alcalde, Antoni Balasch, va destacar el malestar en el sector, no només a Albesa, sinó també en pobles veïns com Menàrguens, Torrelameu, la Portella, Corbins o Benavent de Segrià. Va assegurar que s’han reunit amb responsables a Lleida dels Mossos d’Esquadra per explicar-los com duran a terme les vigilàncies. S’organitzen per torns i patrullen pel terme municipal. Quan veuen algun vehicle que no sigui de la zona avisen la policia autonòmica. El primer edil va afegir que també està previst sol·licitar lectors de matrícules a través d’una línia de subvencionesdel departament d’Interior.“El preu del metall ha augmentat, de manera que ara surt més a compte robar els aspersors. Però aquí estem per frenar-los”, van dir participants en el sometent. Van assegurar que, fa una dècada, els sometents van funcionar i els robatoris al camp van caure en picat.

Xarxa de lectors de matrícules

El consistori d’Albesa projecta instal·lar càmeres amb lectors de matrícules als camins de la localitat per augmentar la seguretat a les explotacions i evitar nous robatoris. Confien a optar a ajuts de la Generalitat per desplegar juntament amb altres municipis de la zona una xarxa de càmeres als camins rurals.