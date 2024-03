Desalojadas tres casas por el alud del Jussà y estudian cómo evitar más desprendimientos

El desprendimiento de piedras y rocas la tarde del martes en el núcleo de Santa Engràcia, en Tremp, que causó daños en una vivienda, obligó al consistorio y los Bomberos de la Generalitat a desalojar otras dos casas de la zona en la que se registró el alud. La alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero, explicó que el martes ya quedó precintada toda la zona y se prohibió el acceso a las tres casas. Los tres vecinos fueron realojados en casas de familiares y amigos del mismo pueblo, según ellos mismos decidieron, hasta que se pueda garantizar que la zona es segura. Según los primeras revisiones que llevaron a cabo geólogos del Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), se han detectado dos tramos de la ladera con más riesgo de desprenderse e inestables. De hecho, a primera hora de ayer se volvió a hacer un estudio de riesgo con la utilización de drones para recabar nuevos datos e identificar cuáles son las áreas más expuestas a nuevos desprendimientos en esta ladera. La primera edil explicó que durante la jornada de ayer el Cartográfico debía emitir el informe técnico con las directrices de actuación más inminentes, ya sea estabilizar la ladera o sanearla con el derribo de las rocas más inestables. Mientras, aseguró que ya se habían encargado proyectos técnicos para actuar lo antes posible. Respecto a las causas, aún no se han determinado aunque no se descarta que sea culpa de la persistente sequía junto con los últimos episodios de lluvias que se han registrado en el Pallars, que pudieron propiciar este fenómeno por la presión del agua dentro del macizo rocoso. “En todo caso, el alud fue del todo imprevisible y se desconoce el detonante”, dijo Romero. Añadió que la cantidad de rocas y tierra que se desplomó “es muy importante y se concentró en un solo lugar, no se esparció afectando a más casas”, dijo.

A principios de mes un episodio de lluvia provocó que se registaran al menos una decena de desprendimientos de piedras y rocas que afectaron la circulación de varias carreteras del Pirineo y Prepirineo, especialmente en la comarca del Jussà. Las vías más afectadas fueron el Eix Pirinec (N-260) en la zona de Collegats, entre La Pobla de Segur y Baix Pallars, en la C-13 en Talarn; la C-1311 en Tremp, en Gavet de la Conca en la carretera L-911 y en la carretera local de la Torre de Capdella.

Se derrumba la Roca del Bolet, un símbolo de Figuerola d’Orcau

La Roca del Bolet, una formación geológica con forma de seta en Figuerola d’Orcau, se derrumbó la noche del martes. Era un símbolo y un atractivo de este pueblo del municipio de Isona i Conca Dellà. La alcaldesa, Jeannine Abella (Junts), ha dirigido una carta a los vecinos que explica que la caída es resultado de la erosión y detalla que el geólogo de referencia del Geoparc Orígens ha desaconsejado llevar a cabo una reconstrucción, al considerarar que su caída es resultado de “un proceso natural” y que “tarde o temprano tenía que suceder”. En lugar de eso, el consistorio plantea la posibilidad de instalar un panel informativo en la zona para explicar el fenómeno de la erosión y también baraja la idea de recrear la Roca del Bolet en un material que no sea piedra en recuerdo de la original. En cualquier caso, Abella puntualizó que el consistorio “no tomará ninguna decisión sin dar voz a los vecinos de Figuerola d’Orcau.