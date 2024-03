Desallotjades tres cases per l'allau del Jussà i estudien com evitar més despreniments

El despreniment de pedres i roques dimarts a la tarda al nucli de Santa Engràcia, a Tremp, que va causar danys en un habitatge, va obligar el consistori i els Bombers de la Generalitat a desallotjar dos cases de la zona en la qual es va registrar l’allau. L’alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero, va explicar que dimarts ja va quedar precintada tota la zona i es va prohibir l’accés a les tres cases. Els tres veïns van ser reallotjats en cases de familiars i amics del mateix poble, segons ells mateixos van decidir, fins que es pugui garantir que la zona és segura. Segons les primeres revisions que van portar a terme geòlegs de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), s’han detectat dos trams del pendent amb més risc de desprendre’s i inestables. De fet, a primera hora d’ahir es va tornar a fer un estudi de risc amb la utilització de drons per obtenir noves dades i identificar quines són les àrees més exposades a nous despreniments en aquest pendent. La primera edil va explicar que durant la jornada d’ahir el Cartogràfic havia d’emetre l’informe tècnic amb les directrius d’actuació més imminents, ja sigui estabilitzar el pendent o sanejar-lo amb la demolició de les roques més inestables. D’altra banda, va assegurar que ja s’havien encarregat projectes tècnics per actuar com més aviat millor. Respecte a les causes, encara no s’han determinat malgrat que no es descarta que sigui culpa de la persistent sequera juntament amb els últims episodis de pluges que s’han registrat al Pallars, que haurien pogut propiciar aquest fenomen per la pressió de l’aigua dins del massís rocós. “En tot cas, l’allau va ser del tot imprevisible i se’n desconeix el detonant”, va dir Romero. Va afegir que la quantitat de roques i terra que es va desplomar “és molt important i es va concentrar en un sol lloc, no es va escampar afectant més cases”, va dir.

A començaments de mes, un episodi de pluja va provocar que es registressin almenys una desena de despreniments de pedres i roques que van afectar la circulació de diverses carreteres del Pirineu i Prepirineu, especialment a la comarca del Jussà. Les vies més afectades van ser l’Eix Pirinec (N-260) a la zona de Collegats, entre la Pobla de Segur i Baix Pallars, a la C-13 a Talarn; la C-1311 a Tremp, a Gavet de la Conca a la carretera L-911 i a la carretera local de la Torre de Capdella.

S’esfondra la Roca del Bolet, un símbol de Figuerola d’Orcau

La Roca del Bolet, una formació geològica amb forma de bolet a Figuerola d’Orcau, es va esfondrar dimarts a la nit. Era un símbol i un atractiu d’aquest poble del municipi d’Isona i Conca Dellà. L’alcaldessa de la localitat, Jeannine Abella (Junts), ha dirigit una carta als veïns que explica que la caiguda és resultat de l’erosió i detalla que el geòleg de referència del Geoparc Orígens ha desaconsellat portar-hi a terme cap reconstrucció, al considerarar que la seua caiguda és resultat d’“un procés natural” i que “tard o d’hora havia de passar”. En lloc d’això, el consistori planteja la possibilitat d’instal·lar un plafó informatiu a la zona per explicar quin és el fenomen de l’erosió i també treballa amb la idea de recrear la Roca del Bolet en un material que no sigui pedra en record de l’original. En qualsevol cas, Abella va puntualitzar que el consistori “no prendrà cap decisió” sense donar veu als veïns de Figuerola d’Orcau.