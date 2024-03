Despreniment sobre una casa al Pallars

Un despreniment de roques i terra va causar danys greus en una casa de Santa Engràcia, nucli de Tremp, segons van informar els Bombers de la Generalitat.

No hi havia ningú a l’interior, de manera que no es va haver de lamentar ferits. El 112 va ser alertat a les 18.17 hores i fins al lloc van acudir set dotacions dels Bombers, patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del SEM. Per causes que es desconeixen i que s’investiguen, hi va haver un despreniment de roques i terra sobre la casa, que va quedar enderrocada parcialment. Els Bombers van revisar la zona, que era molt inestable, i es van posar en contacte amb els amos. No es descarta que les últimes pluges hagin tingut relació amb l’esllavissament. Està previst que avui es faci una nova revisió a la zona.D’altra banda, els Bombers de la Generalitat van revisar ahir a la tarda una façana al passeig de Ronda de Lleida per una peça metàl·lica que podia caure a causa de les ratxes de vent.