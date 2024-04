Ordenan revisar el acceso de los presos a material peligroso

Publicado por SegreAgències Verificado por Creado: Actualizado:

La consellera de Justicia, Derechos y Memoria, Gemma Ubasart, explicó ayer que a raíz de la crisis por el asesinato de una cocinera a manos de un interno en el centro penitenciario de Mas d’Enric, en Tarragona, se ha emitido una instrucción para que las juntas de tratamiento evalúen a todos los presos que trabajan en el CIRE y están en destinaciones con material peligroso. En declaraciones a TV3, concretó que deben tener en cuenta una serie de variables como que el interno no haya tenido un comportamiento disruptivo en los meses previos. Si no cumple algún elemento, deben comunicarlo a los servicios centrales. En este sentido, Ubasart apostó por analizar “caso por caso”. A preguntas de este diario, el departamento de Justicia señaló que no puede concretar a cuántos trabajadores del CIRE de Lleida afectaría esta evaluación.

Ubasart defendió que con esta evaluación lo que se hace es “poner una capa más de seguridad” y añadió que, a pesar de esto, “muy posiblemente” hubiera pasado lo mismo en Mas d’Enric, ya que insistió en que el interno había sido valorado positivamente hasta en 14 ocasiones y trabajaba bien en la cocina, sin que constara ninguna queja contra él. Con todo, dijo que lo que pasó en Mas d’Enric “no debería volver a pasar” y por esto apostó por tomar todas las medidas que permitan reducir el riesgo. Sin embargo, insistió en que el riesgo cero “no existe”. Cabe recordar que las prisiones ya han tomado más medidas de seguridad tras el asesinato en la prisión de Tarragona. En el caso del Centre Penitenciari Ponent, la dirección ya decidió la semana pasada apartar a cinco internos con condenas por delitos de sangre (tres de ellos por homicidio) de sus tareas en la cocina del penal, donde tienen acceso a instrumentos peligrosos como cuchillos. Por su parte, los trabajadores de la prisión reclamaron “ir más allá” y externalizar los servicios de cocina y cafetería.

UGT avisa a Justicia de que es “su última oportunidad”

UGT Presons alertó ayer al departamento de Justicia que las negociaciones iniciadas el martes son “la última oportunidad” que les dan para resolver el conflicto. En un comunicado, señaló que la consellería sería “del todo irresponsable” si no aprovechara esta oportunidad y espera que en la reunión prevista para hoy quede claro que la adminsitración pasa “de las palabras a los hechos”. Por su parte, la consellera de Justicia celebró que los sindicatos hayan vuelto a la mesa de negociación, que calificó de “oportunidad”, señaló que los bloqueos en las prisiones “no pueden volver a pasar”. Preguntada por si habrá sanciones por las protestas de los funcionarios de prisiones, Ubasart señaló que “veremos cuáles son los escenarios sobre la mesa, pero esto no puede volver a pasar”.