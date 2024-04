Desarticulada una banda especializada en robos en casas de la Val d'Aran

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles en Vielha a tres mujeres y dos hombres, de entre 20 y 57 años, que supuestamente cometieron seis robos y cuatro hurtos en casas de la Val d'Aran donde habrían robado joyas por un valor superior a los 100.000 euros. Según la policía, una de las detenidas había trabajado limpiando casas y sabía cuáles estaban abiertas durante el día o si dejaban las llaves a fuera. La policía destaca que se ha conseguido desarticular a un grupo muy activo especializado en este tipo de robos. Durante el operativo se ha conseguido recuperar numerosas de las joyas robadas y las detenciones son resultado de una investigación que empezó a finales del año pasado a raíz de una serie de robos en Vielha y Naut Aran.

Según los Mossos, el 'modus operandi' que utilizaban los ladrones siempre era el mismo. Escogían casas unifamiliares, principalmente en zonas rurales y donde vivía gente mayor, en las cuales los propietarios dejaban las puertas de acceso abiertas durante el día o bien escondían las llaves en el exterior de la casa. En estos casos, los ladrones sabían dónde estaba el escondite, utilizaban las llaves y las volvían a dejar en el mismo lugar para no levantar sospechas. Una vez dentro, robaban joyas y dinero en efectivo. Esta manera de actuar hacía que muchas víctimas de entrada no fueran conscientes de los robos ya que no forzaban ninguno de los accesos. Para vender el material sustraído, los integrantes del grupo se desplazaban a Lleida, lejos de la Val d'Aran, y los vendían en establecimientos de compraventa de joyas.

De la investigación se desprendió que la principal sospechosa sería una vecina de Vielha, que conocía perfectamente las circunstancias de la zona ya que había trabajado limpiando casas. Una vez analizados los registros de los establecimientos de compraventa de oro, el entorno de la autora principal, y recogidos los indicios suficientes, el miércoles pasado se montó un dispositivo para detener a los ladrones.

Durante la madrugada se hizo una entrada y perquisición en el domicilio de la principal sospechosa en Vielha. En el operativo se detuvieron cinco personas, tres mujeres y dos hombres, y se recuperaron numerosas joyas.

A los detenidos se los relaciona con seis robos con fuerza y cuatro hurtos, cometidos en Vielha, Garós, Betren Escunhau y Casarih y también con cinco entradas en viviendas ajenos ya que en algunos casas habían llegado a entrar en las casas sin robar nada. El valor conjunto de las joyas robadas asciende a más de 100.000 euros. La investigación continúa abierta con el fin de entregar las joyas recuperadas a sus propietarios y para averiguar si los detenido pueden estar implicados en otros delitos.

Dos de los detenidos quedaron en libertad después de declarar en la comisaría de Vielha, con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos. Los otros tres detenidos, con antecedentes, pasaron ayer a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Vielha.