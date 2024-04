El único alcalde de Aliança Catalana en Lleida deja de serlo en el pleno

Publicado por Xavi Santesmasses Verificado por Creado: Actualizado:

El alcalde accidental de Aliança Catalana en Ribera d’Ondara y el único de este partido en Lleida, Albert Puig, dejó de serlo mientras duró el pleno celebrado ayer. La alcaldesa y portavoz de Acord Municipal, Elisabet Jové, le había cedido el mando de forma temporal mientras ella iniciaba un permiso por maternidad. Sin embargo, ayer retomó las funciones propias de su cargo y presidió la sesión. El nuevo gobierno municipal, que desbancó al PSC con una moción de censura el pasado marzo, recalcó que Puig ejercerá como alcalde únicamente “mientras no esté” la primera edil.

El primer pleno del nuevo gobierno superó en tensión y descalificaciones a los que precedieron a la moción de censura. Los reproches fueron de las pocas cosas que el público pudo entender, ya que el debate quedó a menudo truncado por interrupciones y frases sin orden ni concierto. La novedad fue que, esta vez, hubo enfrentamientos entre el gobierno y la secretaria municipal.Puig afirmó que no pudo formalizar su grupo político porque “la secretaria no me coge el teléfono ni me contesta los whatssaps”. Esta, a su vez, le espetó que “usted no se entera de nada” y añadió que “mi móvil es personal y no tengo que contestar fuera de mi horario de trabajo”. “No soy la mamá del equipo de gobierno”, recalcó. Por su parte, Jové dijo que “tenemos que crear una comisión de cuentas porque tenemos problemas con la secretaria, y será la única forma de reunirnos con ella”.

El exalcalde, Francesc Sabanès (PSC), criticó que Puig se pusiera un sueldo de media jornada de 25.000 euros brutos al año “porque ahora no hay dinero en el ayuntamiento para afrontar esta cantidad”. Puig le espetó: “usted calle la boca, que cobraba un buen sueldo solo en dietas y desplazamientos”. Otro punto en conflicto fue el de fiestas y vacaciones del personal. Según Jové, “no existe constancia de ellas en el consistorio”. Sabanés respondió que se hacían de común acuerdo porque, en un ayuntamiento pequeño, se debe facilitar la relación.