L'únic alcalde d'Aliança deixa de ser-ho en el ple

L’alcalde accidental d’Aliança Catalana a Ribera d’Ondara i l’únic d’aquest partit a Lleida, Albert Puig, va deixar de ser-ho mentre va durar el ple celebrat ahir. L’alcaldessa i portaveu d’Acord Municipal, Elisabet Jové, li havia cedit el comandament de forma temporal mentre ella iniciava un permís per maternitat. Tanmateix, ahir va reprendre les funcions pròpies del seu càrrec i va presidir la sessió.

El nou govern municipal, que va desbancar el PSC amb una moció de censura el març passat, va recalcar que Puig exercirà com a alcalde únicament “mentre no hi sigui” la primera edil.El primer ple del nou govern va superar en tensió i desqualificacions els que van precedir la moció de censura. Els retrets van ser de les poques coses que el públic va poder entendre, ja que el debat va quedar sovint truncat per interrupcions i frases sense ordre ni concert. La novetat va ser que, aquesta vegada, hi va haver enfrontaments entre el govern i la secretària municipal.Puig va afirmar que no va poder formalitzar el seu grup polític perquè “la secretària no m’agafa el telèfon ni em contesta els whatsapps”. Aquesta, al seu torn, li va etzibar que “vostè no s’assabenta de res” i va afegir que “el meu mòbil és personal i no he de contestar fora del meu horari de treball”. “No soc la mama de l’equip de govern”, va recalcar. Per la seua part, Jové va dir que “hem de crear una comissió de comptes perquè tenim problemes amb la secretària, i serà l’única manera de reunir-nos amb ella”. L’exalcalde, Francesc Sabanés (PSC), va criticar que Puig es posés un sou de mitja jornada de 25.000 euros bruts l’any “perquè ara no hi ha diners a l’ajuntament per afrontar aquesta quantitat”. Puig li va etzibar: “Vostè calli, que cobrava un bon sou només en dietes i desplaçaments.” Un altre punt en conflicte va ser el de festes i vacances del personal. Segons Jové, “no n’hi ha constància al consistori”. Sabanés va respondre que es feien de comú acord perquè, en un ajuntament petit, s’ha de facilitar la relació.