El PSC perd Ribera d'Ondara amb la censura i Aliança Catalana tindrà el seu segon alcalde

El PSC va perdre ahir l’alcaldia de Ribera d’Ondara, al prosperar la moció de censura dels 4 regidors a l’oposició contra el govern socialista, en minoria amb tres edils. La portaveu d’Acord per Ribera d’Ondara, Elisabet Jové, es va convertir en la nova alcaldessa arran de la destitució de Francesc Sabanés, però en els propers dies iniciarà un permís per maternitat, amb la qual cosa l’únic regidor d’Aliança Catalana, Albert Puig, serà alcalde accidental durant 4 mesos. Assumirà aquestes funcions en un pròxim ple per establir el nou cartipàs municipal.

Aliança Catalana tindrà així la seua segona alcaldia a Catalunya, encara que sigui de forma temporal. La de Ribera d’Ondara s’afegirà a la de Ripoll, en mans de Sílvia Orriols, líder del partit i que va assistir ahir al ple a la localitat de la Segarra. Per la seua part, Jové i les altres dos regidores d’Acord Municipal van arribar a la moció de censura al renunciar a la marca blanca d’ERC, Acord Municipal. Ho van fer a petició de la formació republicana, contrària a qualsevol acord amb Aliança Catalana al considerar-lo un partit d’extrema dreta.La nova alcaldessa va afirmar que “no es tracta de colors polítics, sinó que és una qüestió de poble”. Va destacar la necessitat de “posar fi als insults i provocacions constants contra edils i veïns” i va criticar la “mala gestió i la falta total de transparència que han fet impossible el control de l’activitat del govern” per part de l’oposició. Per la seua part, Puig va declarar emocionat que “avui s’obre un nou camí amb gent il·lusionada que tenim com a centre de les nostres decisions l’interès del poble”.Sabanés va afirmar que deixa l’alcaldia “amb la cara ben alta, sense deutes i amb projectes sobre la taula”. “Vaig entrar en un ajuntament endeutat on ningú no volia ser alcalde”, va dir. “La moció de censura era del poc que faltava”, va afegir. Va reconèixer haver patit desgast polític a l’estar a favor de tres parcs eòlics al municipi.El ple va posar fi a dos mesos de tensió des que es va donar a conèixer la moció de censura. Es va celebrar en una sala plena i dividida, amb membres del PSC i d’Aliança Catalana i partidaris tant dels socialistes com dels promotors de la censura. Abans de votar-la es va constituir una mesa d’edat. L’edil més gran, Carles Gené (PSC), va declarar que “em sap greu que el poble estigui dividit”. La més jove, Maria Castellà (Acord), va expressar el seu desig d’un govern més pròxim als veïns i més transparent.