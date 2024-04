Un vecino de Tàrrega dice que desconocía que era ilegal vender armas

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

Un vecino de Tàrrega declaró ayer ante la Audiencia de Lleida que desconocía que almacenar armas –varias de ellas de guerra– que tenía en su casa y venderlas por internet eran actividades ilegales. “Estaba confiado en que esto lo podía hacer”, afirmó. El acusado, aficionado a la caza, también añadió que “no tenía idea de que podía estar cometiendo un delito y la Guardia Civil, con las veces que fui al cuartel, tampoco me lo advirtió”. Él y su hijo se enfrentan a sendas penas de 14 años de prisión por los delitos de comercialización de armas de guerra y de depósito de armas. Además, el padre quiso exculpar a su hijo: “Todavía me pregunto porqué él está acusado”. Dijo que las armas y la munición que tenía eran “herencia de mi padre y de mi abuelo” o que las habían encontrado buscando en zonas donde se habían producido combates de la Guerra Civil. “La mayoría estaban inutilizadas. Eran hierros y servían de decoración”, añadió. Por su parte, su hijo afirmó que “sabía que había algunas armas en casa, pero que eran una herencia y que solo servían para coleccionar”.

En cambio, la inspectora de la Guardia Civil que dirigió la operación explicó que el padre tenía a la venta por internet unos 541 artículos, entre ellos armas de fuego, granadas, obuses y otros elementos de coleccionismo. Lo descubrieron después de que la Policía Nacional y la Guardia Civil desalojaran el 10 de marzo del año 2021 la estación de AVE de Cuenca tras haberse detectado un artefacto explosivo en un equipaje. Se trataba de una granada de la Guerra Civil que el viajero que la transportaba explicó que había comprado por internet. Los investigadores comprobaron que el padre acusado era el vendedor. La inspectora afirmó que “algunas armas sí tenían la licencia, pero otras no. Tenía a la venta granadas y obuses, con el riesgo que esto puede tener, lo comunicamos al juzgado de Cervera y pedimos un registro en la casa de los acusados”, aseguró. Lo efectuaron el 22 de marzo de 2021, localizaron decenas de armas (10 de largas y 17 de cortas) y artefactos de guerra como una ametralladora y un subfusil automático (sin cañón). Otro agente explicó que en 2019 ya le denunciaron administrativamente por tener algunas armas que no cumplían la normativa. Por todo ello, la Fiscalía solicitó sendas condenas de 14 años de prisión. En cambio, la abogada de la defensa, Magda Cuñé, pidió la absolución y alegó que sus clientes no eran conocedores del alcance de tener ese armamento.