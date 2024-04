Un veí de Tàrrega diu que desconeixia que era il·legal vendre armes

Un veí de Tàrrega va declarar ahir davant de l’Audiència de Lleida que desconeixia que emmagatzemar armes –algunes de guerra– que tenia a casa i vendre-les per internet eren activitats il·legals. “Estava confiat que això ho podia fer”, va afirmar. L’acusat, aficionat a la caça, també va afegir que “no tenia ni idea que podia estar cometent un delicte i la Guàrdia Civil, amb les vegades que vaig anar a la caserna, tampoc m’ho va advertir”. Ell i el seu fill s’enfronten a sengles penes de 14 anys de presó pels delictes de comercialització d’armes de guerra i de dipòsit d’armes. A més a més, el pare va voler exculpar el seu fill: “Encara em pregunto per què ell està acusat.” Va dir que les armes i la munició que tenia eren “herència del meu pare i del meu avi” o que les havien trobat buscant en zones on s’havien produït combats de la Guerra Civil. “La majoria estaven inutilitzades. Eren ferros i servien de decoració”, va afegir. Per la seua part, el seu fill va afirmar que “sabia que hi havia algunes armes a casa, però que eren una herència i que només servien per col·leccionar”.

En canvi, la inspectora de la Guàrdia Civil que va dirigir l’operació va explicar que el pare tenia a la venda per internet uns 541 articles, entre els quals armes de foc, granades, obusos i altres elements de col·leccionisme. Ho van descobrir després que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desallotgessin el 10 de març de l’any 2021 l’estació d’AVE de Conca a l’haver-se detectat un artefacte explosiu en un equipatge. Es tractava d’una granada de la Guerra Civil que el viatger que la transportava va explicar que havia comprat per internet. Els investigadors van comprovar que el pare acusat era el venedor. La inspectora va afirmar que “algunes armes sí que tenien la llicència, però d’altres no. Tenia a la venda granades i obusos, amb el risc que això pot tenir, ho vam comunicar al jutjat de Cervera i vam demanar un escorcoll a la casa dels acusats”, va assegurar. El van fer el 22 de març del 2021, van localitzar desenes d’armes (10 de llargues i 17 de curtes) i artefactes de guerra com una metralladora i un subfusell automàtic (sense canó). Un altre agent va explicar que el 2019 ja el van denunciar administrativament per tenir algunes armes que no complien la normativa.Per tot plegat, la Fiscalia va sol·licitar sengles condemnes de 14 anys de presó. En canvi, l’advocada de la defensa, Magda Cuñé, va demanar l’absolució i va al·legar que els seus clients no eren coneixedors de l’abast de tenir aquest armament.

Una granada venuda per ells va obligar a desallotjar l’estació de l’AVE a Conca, fet que va destapar el cas