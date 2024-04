Destrozan siete nichos del cementerio de La Granadella

Publicado por SegreACN Verificado por Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra investigan el acto vandálico que se ha producido en el cementerio de La Granadella, donde siete de sus nichos han aparecido reventados. El ayuntamiento lo descubrió el jueves y su alcaldesa, Elena Llauradó, afirmó que no está claro si el autor o autores querían robar pertenencias de los difuntos y cuál ha sido el motivo de la acción. Los Mossos d’Esquadra acudieron ayer al camposanto para recoger indicios y también se pusieron en contacto con los familiares de los difuntos para informarles de lo ocurrido. En algunos de los nichos destrozados incluso sacaron los féretros hacia el exterior aunque, al llevar muchos años enterrados, la madera ya estaba en avanzado estado de descomposición. Ayer no se descartaba que se tratara de una gamberrada, ya que los féretros no habían sido saqueados.

En febrero, la Guardia Urbana de Lleida y los Mossos abrieron una investigación por los daños ocasionados a 59 nichos del cementerio municipal de la capital del Segrià. El autor o autores buscaban joyas u otros objetos de valor. Hasta la fecha no han trascendido detenciones.