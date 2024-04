Destrossen set nínxols del cementiri de la Granadella

Els Mossos d’Esquadra investiguen l’acte vandàlic que s’ha produït al cementiri de la Granadella, on set dels seus nínxols han aparegut rebentats. L’ajuntament ho va descobrir dijous i l’alcaldessa, Elena Llauradó, va afirmar que no està clar si l’autor o autors volien robar pertinences dels difunts i quin ha estat el motiu de l’acció. Els Mossos d’Esquadra van acudir ahir divendres al cementiri per recollir indicis i també es van posar en contacte amb els familiars dels difunts per informar-los del que havia ocorregut. En alguns dels nínxols destrossats fins i tot van treure els fèretres cap a l’exterior encara que, al portar molts anys enterrats, la fusta ja estava en avançat estat de descomposició. Ahir no es descartava que es tractés d’una gamberrada, ja que els fèretres no havien estat saquejats.

Aquest mes de febrer, la Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d’Esquadra van obrir una investigació pels danys ocasionats en 59 nínxols del cementiri municipal de la capital del Segrià. L’autor o autors buscaven joies o altres objectes de valor. Fins ara no han transcendit detencions.