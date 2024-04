Cajeros, supermercados y servicios, bloqueados por el corte de teléfono e internet en Lleida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Un incendio provocado en una galería de la red de fibra óptica de Telefónica a Lleida mantiene desde el martes por la noche sin líneas de telefonía ni internet a los usuarios de al menos 25 municipios del Segrià, las Garrigues, el Pla, el Urgell, la Noguera y la Segarra, así como las empresas de los polígonos El Segre y Camí dels Frares, en la capital.

Entre los más damnificados por la falta de internet estuvieron las entidades bancarias y cajeros automáticos. No funcionaron durante toda la jornada y acumulaban ante ellos usuarios que querían sacar efectivo o hacer trámites. También en los establecimientos de servicios, bares, restaurantes, supermercados, panaderías en los que no se podía pagar con targeta al no funcionar los datáfonos.