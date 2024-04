Caixers, supermercats i serveis, bloquejats pel tall de telèfon i internet al pla de Lleida

Un incendi provocat en una galeria de la xarxa de fibra òptica de Telefónica a Lleida manté des de dimarts a la nit sense línies de telefonia ni internet els usuaris d’almenys 25 municipis del Segrià, les Garrigues, el Pla, l’Urgell, la Noguera i la Segarra, així com les empreses dels polígons El Segre i Camí dels Frares, a la capital.

Entre els més damnificats per la falta d’internet hi havia les entitats bancàries i caixers automàtics. No van funcionar durant tota la jornada i acumulaven davant seu usuaris que volien treure efectiu o fer tràmits. També els establiments de serveis, bars, restaurants, supermercats i fleques, en els quals no es podia pagar amb targeta al no funcionar els datàfons.