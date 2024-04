Un foc provocat deixa sense telèfon ni internet gran part del pla de LleidaEl dany a la xarxa de fibra afecta centenars d'empreses i portarà dies reparar-la

Un incendi provocat en una galeria de la xarxa de fibra òptica de Telefónica a Lleida manté des de dimarts a la nit sense línies de telefonia ni internet els usuaris d'almenys 25 municipis del Segrià, les Garrigues, el Pla, l'Urgell, la Noguera i la Segarra, així com les empreses dels polígons El Segre i Camí dels Frares, a la capital.

n L’efecte forn d’elevades temperatures que va generar el foc a la galeria de la xarxa de fibra òptica, d’uns quatre metres de profunditat i tot just un de diàmetre, va impedir que la reparació es pogués posar en marxa fins que no van passar diverses hores: la calor impedia que una persona pogués estar-hi a dins. Després de sostreure la pesant planxa metàl·lica que tancava la galeria, l’incendi podria respondre a una reacció d’enuig davant l’absència de cable de coure, que es ven fins a 6 euros el quilo, o a una intenció de sabotatge, extrems que haurà d’aclarir la investigació. De vegades els focs es provoquen per testar la reacció del propietari: els qui els provoquen passen per allà dies després per veure si han restituït els cables. En cas contrari, els roben.

n La majoria d’ajuntaments afectats es van quedar sense fer la majoria de tràmits municipals o pagaments a l’estar sense connexió a la xarxa. A les Borges, es facilitarà un canal de denúncia a través de l’oficina del consumidor. D’altra banda, Protecció Civil va activar en prealerta el PROCICAT a causa de l’avaria amb afectació massiva.

n Almenys trenta consultoris mèdics locals i CAP no van poder atendre els usuaris ni programar noves visites. Sanitat preveu facilitar avui ordinadors portàtils i routers als metges, a qui va suggerir que aportin per connectar dispositius els seus propis “mòbils amb dades il·limitades”.

n Entre els més damnificats per la falta d’internet hi havia les entitats bancàries i caixers automàtics. No van funcionar durant tota la jornada i acumulaven davant seu usuaris que volien treure efectiu o fer tràmits. També els establiments de serveis, bars, restaurants, supermercats i fleques, en els quals no es podia pagar amb targeta al no funcionar els datàfons.

n Escoles del Pla van haver d’ajornar les proves de competències d’infantil. A Lleida alguns col·legis, els que utilitzen línies de Movistar, no van poder treballar en formats digitals.

Un foc provocat en una galeria de la xarxa de fibra òptica de Telefónica té des de dimarts a la tarda sense línies de telèfon ni connexió a internet els veïns d’almenys 25 municipis del Segrià, les Garrigues, el Pla, l’Urgell, la Segarra i la Noguera que sumen més de 61.000 veïns, així com diversos centenars d’empreses que operen en aquestes localitats i en els polígons El Segre i Camí dels Frares de Lleida.

No hi ha data per a la recuperació de la xarxa, la caiguda de la qual està provocant pèrdues milionàries, alterant la prestació de serveis públics i privats i causant molèsties. Els treballs de reparació s’han de desenvolupar manera continuada dia i nit. “Anem al màxim, però almenys costarà dos dies”, van explicar els tècnics. Al tancament d’aquesta edició, les comunicacions començaven a restablir-se en alguns dels municipis afectats.Els Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació per provar d’identificar els responsables del foc, van apuntar que dimarts també va patir desperfectes un armari de connexions telefòniques a Bell-lloc. Telefónica, per la seua part, no va confirmar aquest segon incident ni que hagués afectat l’apagada. A Lleida es va produir la sostracció de la tapa metàl·lica que tancava el pou, tot i que no dels cables de fibra òptica que discorren per l’interior de les galeries.Les hipòtesis de la investigació són tres: que el foc respongui a un sabotatge amb la sostracció de la tapa com a maniobra de distracció, o bé a un robatori, ja sigui amb un foc intencionat o bé fortuït. Totes requereixen cert coneixement i planificació, ja que la galeria es troba en una zona de camp d’accés complicat i no disposa de senyalització. Una quarta possibilitat és que es tracti d’un acte vandàlic.L’amplitud i intensitat de l’afectació contrasta amb com de localitzats estan els danys, que no arriben a 300 metres d’extensió. Això es deu a la concentració del servei de la fibra òptica, que a l’anell de la capital del Segrià es canalitza mitjançant un feix de només 8 cables de tot just 5 centímetres de diàmetre cadascun.