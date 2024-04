«Dimarts a la tarda ja vam veure que l’autoservei fallava»

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Maricel Segú, que regenta amb la seua família l’estació de servei Q8 de l’N-240, a prop deMargalef, va explicar ahir que dimarts a la nit es van adonar que la gasolinera no funcionava. “Alguna cosa passava perquè a partir de les 19.30 hores la venda de gasolina es va parar en sec”. Va afegir que es van desplaçar fins a l’estació de servei i van veure que el router d’internet estava aturat i no van aconseguir que tornés a funcionar. Assegura que ningú no elsva informar de la incidència, ni que passarien hores sense connexió a la xarxa. “És una gasolinera d’autoservei i la connexió a internet és bàsica, sense no podem funcionar i s’ha notat moltíssim”, va dir. Per a Segú, viure una situació com aquesta és bastant greu i va confiar que es depurin responsabilitats en cas que es constati que l’avaria és a causa d’un acte intencionat