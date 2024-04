«El martes por la tarde ya vimos que el autoservicio fallaba»

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Maricel Segú, que regenta con su familia la estación de servicio Q8 de la N-240, cerca de Margaellef, explicó ayer que el martes por la noche se dieron cuenta que la gasolinera no funcionaba. “Algo estaba pasando porque a partir de las 19.30 horas la venta de gasolina se paró en seco”. Añadió que se desplazaron hasta la estación de servicio y vieron que el router de internet estaba parado y no consiguieron que volviera a funcionar. Asegura que nadie les informó de la incidencia, ni de que pasarían horas sin conexión a la red. “Es una gasolinera de autoservicio y la conexión a internet es básica, sin ella no podemos funcionar y se ha notado muchísimo”, dijo. Para Segú, vivir una situación como esta es bastante grave y confió en que se depuren responsabilidades en caso de que se constate que la avería se debe a un acto intencionado