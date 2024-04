Quatre pobles de Lleida encapçalen el rànquing d'amiant per habitant

Els municipis lleidatans de Foradada, Oliola, Ivorra i Abella de la Conca lideren el rànquing de Catalunya de quilos d'amiant a les teulades per habitant, segons un cens del Govern català. Lleida capital en té 9.317 tones en total, el quart amb més. El nombre de cobertes amb amiant per municipis es pot consultar a amiant.gencat.cat.

El cens de cobertes amb fibrociment (amiant) de Catalunya que va presentar ahir la Generalitat constata que el municipi de Lleida és el quart amb més tones d’aquest material a les teulades, 9.317,93, només superat per Barcelona (17.716,01), Terrassa (1.285,329) i Sabadell (810.934,55). Si es pren com a referència el nombre d’habitants, quatre municipis lleidatans encapçalen el rànquing de quilos d’amiant per càpita: Foradada, amb 7.492; Oliola, amb 5.618,8, Ivorra, amb 4.653,5; i Abella de la Conca, amb 4.312,4. L’amiant és tòxic quan es trenca, ja que desprèn fibres que si s’inhalen poden produir malalties greus.

El cens ha estat elaborat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per encàrrec del departament de Presidència i ha detectat en total 700.000 tones d’amiant a 122.460 cobertes, que sumen 40 quilòmetres quadrats de superfície. Només dos municipis catalans no en tenen cap: la Nau (Tarragonès) i Caldes d’Estrac (Maresme). S’ha comptabilitzat només el fibrociment visible en cobertes i no el que hi ha en baixants i estructures que no siguin teulades, ni instal·lacions petites o les recobertes per pintura o vegetació. Incloent tot això, el Govern estima que hi podria haver 4 milions de tones.La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, va anunciar que el 7 de maig aprovaran el projecte de llei d’erradicació de l’amiant, “un pas més” en el pla nacional 2023-2032 per eliminar-lo. La Unió Europea recomana que sigui retirat dels edificis públics abans del 2028 i a totes les teulades el 2032. “Comencem a avançar, perquè aquest és un problema de salut pública, laboral i mediambiental”, va remarcar. En l’última legislatura, la Generalitat va oferir línies de finançament per a ciutadans i empreses, amb 50 milions en total, per eliminar aquest material i, en alguns casos, substituir-lo per plaques fotovoltaiques. Per a aquest any preveu 10 milions més, va indicar el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort. “L’estratègia per a l’erradicació de l’amiant és un altre exemple de les polítiques mediambientals transformadores”, va subratllar.

Un material molt utilitzat en construcció, tòxic si es trenca i ja prohibit

L’amiant és un component que va ser molt utilitzat en la construcció per les seues característiques aïllants i ignífugues. El 2002 va ser prohibit totalment, tot i que un any abans ja se n’havia vetat la fabricació. S’utilitzava en la confecció de plaques ondulades de fibrociment (més conegut pel seu nom comercial, Uralita), aïllants, conduccions i dipòsits, entre altres elements. L’amiant és perillós quan es trenca ja que s’alliberen fibres que al ser inhalades poden arribar a causar diverses malalties greus, com a asbestosi (malaltia pulmonar crònica que condueix al desenvolupament de fibrosi) o càncer de pulmó. No obstant, si el material es troba en bon estat no té perill per a la salut.Una ordre ministerial del 7 de desembre del 2021 del ministeri de Presidència indica que l’amiant només es podrà mantenir fins al final de la seua vida útil, que s’estima en 20 o 25 anys. Tanmateix, moltes de les construccions que encara mantenen aquest material són més antigues. Al web amiant.gencat.cat es pot consultar des d’ahir un mapa que indica quantes teulades amb amiant hi ha en cada municipi. En compliment del reial decret 396/2006 de 31 de març, qualsevol acció de manteniment, neteja, reparació, retirada o substitució d’un material amb amiant, independentment de si l’obra és gran o petita, ha de ser efectuada per empreses especialitzades, inscrites al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant, del departament de Treball. Es considera un residu perillós, per la qual cosa no pot ser barrejat amb d’altres i s’ha de transportar precintat. Els operaris porten vestits especials de protecció per manipular-lo.Al mateix web també hi ha un apartat amb preguntes freqüents sobre l’amiant, en la que informa també dels ajuts per contribuir a finançar el cost de la retirada, tant per a ciutadans com per a empreses. L’any passat van ser de 18 milions. També hi va haver una altra convocatòria, de 32 milions, per substituir l’amiant per plaques fotovoltaiques. Aquest any hi destinarà 10 milions més.