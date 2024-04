Desmantellada una nova plantació de marihuana a Lleida, aquesta vegada a Les Garrigues

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Policia Nacional ha desmantellat una plantació de marihuana 'indoor' a Les Garrigues amb 800 plantes. La investigació es va iniciar a finals de març quan agents van detectar una finca en la qual s’havia modificat el seu aspecte exterior "amb clars indicis de ser sales de cultiu”, segons ha explicat aquest dimarts la policia. Emetia un fort olor de cànnabis i molt soroll procedent de les instal·lacions d’aires condicionats i extractors existents. A més, la companyia elèctrica va alertar d’un consum molt elevat a la finca.

Finalment, el passat 25 d’abril els investigadors de la Policia Nacional, juntament amb la Unitat d’Intervenció Policial de Barcelona, van procedir a l’entrada i registre a la finca, localitzant quatre sales de cultiu amb 800 plantes de marihuana de diferents mides, pertanyents a les soques de cànnabis d’alt contingut THC.

Es va localitzar també una “sala d’assecatge” on s’estava procedint a la deshidratació de part de la producció de cànnabis. En una de les sales, dins del congelador d’una nevera, es van trobar diferents pots contenint part d’una altra remesa seca i congelada, un total del 3,5 quilograms de flors de marihuana. La presència d’aquests pots de cànnabis dins del congelador fan presumir als investigadors que la mateixa anava a ser utilitzada per produir una substància coneguda com a Bubble Hash o Water Hash que generés una substància molt més potent i un valor econòmic més gran al mercat.

Pots amb flors de marihuana localitzats a la finca de la plantació 'indoor' de Les Garrigues.Policia Nacional

La defraudació elèctrica comprovada in situ per la companyia elèctrica ascendeix a un total de 32.500 euros, al que se suma el perill potencial que constitueix realitzar connexions il·legals a l’electricitat que afecten no només al que realitza la instal·lació sinó als veïns per la falta de seguretat a la instal·lació, incrementant les possibilitats d’incendi i les sobrecàrregues elèctriques.

En l’operació ha estat detingut un home que posteriorment va passar a disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia. Se li imputen els delictes de tràfic de drogues i defraudació de fluid elèctric. La investigació continua oberta i la policia no descarta més detencions.