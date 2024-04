Desmantellada una plantació de marihuana en una casa d'Alcarràs

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació interior de marihuana en una casa d'Alcarràs. La intervenció va tenir lloc el 24 d'abril i es va produir arran d'una investigació que es remunta al febrer, quan van tenir coneixement de l'existència de la plantació. A l'interior de l'habitatge hi van trobar 222 plantes de marihuana, a més de material divers destinat al cultiu de la planta i de maquinària per a la preparació i assecat d'aquesta. També van comprovar que la llum de l'espai estava punxada. Per tot plegat, van detenir l'inquilí de la casa com a suposat autor dels delictes de tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric. L'home, de 56 anys, va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial.

El cas el porta el Jutjat d'Instrucció número 3 de Balaguer, i l'home haurà de presentar-se en seu judicial en determinats dies.